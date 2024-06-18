Vodafone изменил тарифы — за что придется платить больше

Vodafone обновил часть тарифов — как изменились расценки
Украинский оператор мобильной связи Vodafone изменил часть тарифов. Клиентам придется платить больше за использование услуг.
Об этом сообщили в компании.
Новые тарифы в Vodafone
В частности, повысился в стоимости тариф Vodafone Turbo. Теперь за него придется платить на 15 гривен больше. Стоимость пакета повысилась до 180 грн/4 недели. Однако для клиентов предоставили больше возможностей:
- интернет стал безлимитным;
- объем минут по стране оставили без изменений (800 минут).
Также тариф Joice Start/Start Special подорожал на 20 гривен — 200 грн/4 недели за 800 минут и 25 ГБ интернета.
Тариф Joice Pro повысился в стоимости на 30 грн — до 260 грн/4 недели за 1,2 тыс. минут и 35 ГБ интернета.
Тариф Joice Max вырос на 30 гривен, до 330 грн, за 1,6 тыс. минут и 50 ГБ интернета.
"После обновления тарифов обязательный дневной платеж снимается за 200 МБ в день в Украине и роуминге (26 стран ЕС). А за звонки по факту использования", — сообщили в компании.
Новый код сети Vodafone
Ранее Vodafone решил ввести новый код сети — 75 (+380 75). Все номера будут начинаться с 075.
Возможность выбрать номер, начинающийся на 075, появится до конца года. В то же время, на уже действующие номера нововведение не повлияет.
Разрешение на новый код выдала Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах е-коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи.
Что еще стоит знать
Напомним, ранее Vodafone добавил возможность заказать eSIM или физическую SIM-карту через "Дія".
Также мы писали, что 27 мая в Украине впервые были протестированы поколения мобильных сетей 5G. Первый шаг в этом направлении на отечественном рынке сделал мобильный оператор Vodafone.
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