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Vodafone обновил часть тарифов — как изменились расценки

18 июня 2024 09:36
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Vodafone изменил тарифы — за что придется платить больше
Мобильный телефон в руках. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Украинский оператор мобильной связи Vodafone изменил часть тарифов. Клиентам придется платить больше за использование услуг.

Об этом сообщили в компании.

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В частности, повысился в стоимости тариф Vodafone Turbo. Теперь за него придется платить на 15 гривен больше. Стоимость пакета повысилась до 180 грн/4 недели. Однако для клиентов предоставили больше возможностей:

  • интернет стал безлимитным;
  • объем минут по стране оставили без изменений (800 минут).

Также тариф Joice Start/Start Special подорожал на 20 гривен — 200 грн/4 недели за 800 минут и 25 ГБ интернета.

Тариф Joice Pro повысился в стоимости на 30 грн — до 260 грн/4 недели за 1,2 тыс. минут и 35 ГБ интернета.

Тариф Joice Max вырос на 30 гривен, до 330 грн, за 1,6 тыс. минут и 50 ГБ интернета.

"После обновления тарифов обязательный дневной платеж снимается за 200 МБ в день в Украине и роуминге (26 стран ЕС). А за звонки по факту использования", — сообщили в компании.

Новый код сети Vodafone

Ранее Vodafone решил ввести новый код сети — 75 (+380 75). Все номера будут начинаться с 075.

Возможность выбрать номер, начинающийся на 075, появится до конца года. В то же время, на уже действующие номера нововведение не повлияет.

Разрешение на новый код выдала Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах е-коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее Vodafone добавил возможность заказать eSIM или физическую SIM-карту через "Дія".

Также мы писали, что 27 мая в Украине впервые были протестированы поколения мобильных сетей 5G. Первый шаг в этом направлении на отечественном рынке сделал мобильный оператор Vodafone.

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