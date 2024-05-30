Власникам Nissan у США радять припинити їздити на цих автомобілях через проблеми з подушками безпеки

Генеральний директор Nissan Motor Corporation Макото Утіда. Фото: Kimimasa Mayama/Rex Features

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Власники майже 84 тисячі автомобілів Nissan у США повинні негайно припинити використовувати ці транспортні засоби через те що їх водіння може бути смертельно небезпечним. У авто встановлені браковані подушки безпеки Takata.

Про це повідомляє CNN.

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Як зазначається, у середу, 29 травня, японський автовиробник закликав своїх клієнтів не керувати деякими транспортними засобами компанії. Мова йде про Nissan Sentra 2002-2006 модельних років, Nissan Pathfinder 2002-2004 років та Infiniti QX4 2002-2003 років.

За останнє десятиліття понад 100 мільйонів подушок безпеки Takata були відкликані по всьому світу, у тому числі 7 мільйонів у США. Це стало найбільшим за всю історію відкликанням автомобілів через проблеми з безпекою.

З 2009 року в транспортних засобах, проданих різними автовиробниками, зареєстровано понад 30 смертей у всьому світі, у тому числі 27 у США, і понад 400 травм через надувні подушки безпеки Takata. Зазначається, що ці пристрої можуть вибухнути всередині легкових і вантажних автомобілів, вивільнивши металеві уламки.

У проблемах із подушками безпеки Takata винна речовина, яка знаходиться у піропатроні пристрою. Після тривалого впливу високих температур та вологості її якість може погіршитись.

"Якщо у вас є один з цих автомобілів, не водіть його до тих пір, поки ремонт не буде завершений і несправна подушка безпеки не буде замінена", — йдеться в заяві Національного управління безпеки дорожнього руху США.

Там також додали, що навіть незначні аварії можуть призвести до вибуху подушок безпеки Takata. Це може призвести до жахливих травм або навіть загибелі.

Материнська компанія Chrysler Stellantis минулого року попередила власників 29 тисяч пікапів Dodge Ram 2003 року випуску про необхідність негайно припинити керування автомобілем до початку ремонту після того, як одна людина загинула внаслідок вибуху подушки безпеки Takata.

У січні Toyota закликала власників 50 тисяч своїх автомобілів негайно відкликати їх в ремонт, оскільки піропатрон може вибухнути та потенційно вбити водія.

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