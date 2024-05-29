Porsche представила новий гібридний 911, оскільки все більше споживачів віддають їм перевагу

Гібрид 911 Carrera GTS. Фото: Porsche

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

У вівторок, 28 травня, компанія Porsche представила першу гібридну версію свого найвідомішого спортивного автомобіля 911. На думку виробника, цей крок може допомогти електродвигунам стати більш популярними в автомобілях із високими експлуатаційними характеристиками.

Про це повідомляє CNN.

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Яким буде гібридний Porsche 911

Як зазначається, такий крок німецького автовиробника спрямований на еволюцію одного з найвідоміших автомобілів у світі. Через економію палива без шкоди для потужності, гібриди стали звичайним явищем у багатьох типах транспортних засобів. Вони стають все більш популярними у Сполучених Штатах, в той час, коли продажі чисто електричних моделей почали уповільнюватися.

Компанія Porsche, яка входить до німецького автомобільного концерну Volkswagen AG, вже продає гібридні моделі. Серед них позашляховик Cayenne e-Hybrid і чотиридверний автомобіль Panamera e-Hybrid. Втім саме 911 вперше отримає гібридну силову установку.

Спочатку гібрид буде доступний тільки в одній версії автомобіля — високопродуктивному 911 Carrera GTS. Електродвигун інтегрований у восьмиступеневу коробку передач. Основним двигуном виступить шестициліндровий ДВС. Нова модель 911 має потужність до 532 кінських сил, що на 59 кінських сил більше, ніж у нинішньої моделі Carrera GTS.

Чим відомий Porsche 911

У світі існує небагато автомобілів, які настілки ж пов'язані з бензиновими двигунами як 911. Крім того, лише небагато автовиробників мають у своєму портфоліо модель, яка може зрівнятись з легендарною 911. Хоча в наші дні Porsche продає набагато більше позашляховиків, ніж спортивних автомобілів, 911 все ще залишається основною моделлю автовиробника. Навіть позашляховики Porsche Macan та Cayenne з їх закругленими краями та скошеним капотом у своєму дизайні відсилають до 911.

Porsche Cayenne e-Hybrid і Panamera e-Hybrid - це гібриди, що підключаються, акумулятори яких можна заряджати як від зарядного пристрою для електромобілів, так і від власного двигуна автомобіля. 911 Carrera GTS буде повністю автономним гібридом, що заряджається тільки шляхом потужності двигуна та гальмування.

Крім гібридів, Porsche також продає повністю електричні автомобілі Taycan та новий електричний позашляховик Macan. Але керівники заявили, що 911 стане останнім Porsche, який стане повністю електричним, тому що його інженерні рішення є унікальними та квінтесенцією бренду.

Якщо прибрати двигун, що встановлений ззаду та який надає автомобілю характерної форми та відчуття перевантаженості водіння це буде вже не 911. Нова гібридна модель, у якої, як і раніше, бензиновий двигун встановлений ззаду, буде максимально близькою до електричного 911, зберігаючи при цьому свою оригінальність.

Хоча продажі електромобілів у США продовжують зростати, останніми місяцями темпи зростання різко сповільнилися. Тим часом продажі гібридів зростають швидше. Провину за уповільнення продажів електромобілів покладають на відносно високі ціни на моделі, які зараз продаються, і на відсутність надійних загальнодоступних зарядних пристроїв. Гібриди, як правило, дешевші та не вимагають зарядного пристрою.

Однак цей конкретний гібрид не буде дешевим. Ціни на Porsche 911 Carrera GTS 2025 стартують від 165 000 доларів.

Водій-випробувач Porsche проїхав на гібриді знаменитою німецькою гоночною трасою Нюрбургрінг за 7 хвилин і 17 секунд. Це на 8,7 секунди швидше, ніж у 911 Carrera GTS поточного покоління. Нюрбургринг — звивиста і складна траса, тому швидший час також вказує на те, що керованості автомобіля не заважає додаткова вага акумуляторів та електродвигунів.

Презентація нової гібридної версії відбулася приблизно через 60 років після того, як Porsche випустила перший 911. Він був представлений у 1963 році, але не пішов у виробництво до 1964 року. Це був більший і потужніший автомобіль, що став розвитком моделі Porsche 356.

Porsche 911 дебютував у 1963 році, спочатку як 901, а потім змінив назву на сучасну. Фото: Porsche

Нагадаємо, австралійська автомобільна асоціація (AAA) провела тестування автомобілів на паливну ефективність. В результаті з'ясувалося, що 15 із 21 моделі досліджених машин споживали більше палива, ніж рекламувалося.

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