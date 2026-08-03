Власники газових приладів мають додатково заплатити від 1 500 грн

Працівники газової сфери, газова плита. Фото: Нафтогаз, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" розповіли, що техобслуговування газових мереж та пристроїв входить до переліку обов’язкових умов експлуатації. Тарифи на відповідні послуги для кожного споживача можуть стартувати від 1 500 грн, а в разі порушення відповідного правила — передбачається фінансове покарання.

Про те, хто і чому має заплатити додаткові кошти, розповідають Новини.LIVE.

Необхідність моніторингу роботи газових мереж та приладів

За інформацією однієї з філій "Газмережі", в Україні передбачені два окремі платежі за технічне обслуговування газових мереж:

Внутрішньобудинкових систем — моніторинг спільної газової сітки багатоквартирних будинків (під’їзди, фасадні труби). За це жителі мають платити спільно за тарифом, встановленим окремо для кожного будинку, який буде залежати від протяжності труб та чисельності квартир. Всередині квартири/будинку — перевірка роботи особистого приладу обліку, мережі труб після запірного крана, газової плити або котла. Для такого моніторингу власник має сам підписати угоду.

Виконувати технічне обслуговування пристроїв в оселі потрібно один раз на рік. У нього входить регулярна чистка пальників та змащування кранів, що дасть гарантію відсутність витоків природного газу та економію, адже справні пристрої споживатимуть менше ресурсу.

Громадяни можуть самостійно обрати виконавця робіт, проте підприємство повинно бути ліцензензованим. Під час моніторингу потрібно буде надати газорозподільній компанії угоду із сертифікованою компнаією, що виконувала технічне обслуговування.

Водночас прилади без обов'язкового щорічного техобслуговування будуть підлягати відключенню. Проведення такої перевірки є обов'язком всіх споживачів, які є балансоутримувачами/власниками житла. Безпека використання газу є спільною відповідальністю.

Як визначаються тарифи на послугу з перевірки

Ціна на техобслуговування визначається залежно від кількості та типу техніки в житлі, складності пристроїв, однак розмір плати у платіжках за відповідний сервіс може бути різний.

До соцпакету входить здійснення перевірки внутрішніх газопроводів, змащення крана до плити та кранів самого приладу, очистка пальників. Він розрахований на квартири лише з газовими плитами та орієнтовно коштує 435 грн.

Водночас здійснення техобслуговування індивідуального будинку у приватному секторі обійдеться дорожче. За таких умов ціни стартують від 1 500 і досягати 2 000 грн. Вища вартість пояснюється більшою кількістю техніки (опалювальні котли, газові водонагрівачі, колонки).

Знижок на відповідні послуги державні стандарти не передбачають.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у Нафтогазі назвали основні причини, які вимагають актуалізації даних. Від точності поданої інформації залежить коректність нарахувань у платіжках. Також це впливає на внічасність інформування про розрахунки та сповіщення щодо особових рахунків.

Ще Новини.LIVE писали про те, у Нафтогазі надали рекомендації на випадок помилкової оплати за іншими особовими рахунками. Там уточнили, чи можна повернути гроші. Також нагадали про те, що у компанії змінили реквізити, а тому споживачі мають стежити за тим, щоб кошти надійшли за оновленими даними.