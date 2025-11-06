В Україні почали масово штрафувати власників деяких авто — в чому причина

Авто на вулицях Києва. Фото: Новини.LIVE

В українських містах патрульна поліція дедалі частіше звертає увагу на автомобілі, привезені зі США. Причина зупинок — невідповідність технічним вимогам, передбаченим національними стандартами ДСТУ.

Про це повідомляється на порталі "Твоя машина".

За що штрафують власників авто, пригнаних зі США

Найчастіше порушення пов’язане з деталлю, на яку більшість власників навіть не звертає уваги — кольором задніх покажчиків повороту. За американськими нормами вони можуть бути червоними, тоді як українські правила однозначно вимагають жовтий колір. Саме ця різниця одразу впадає в око інспекторам, і стає підставою для складання протоколу, як пояснюють у сервісних центрах МВС.

"Патрульні не шукають приводу. Вони бачать червоний поворотник і зупиняють. Формально це порушення технічних вимог, тому складають постанову за частиною 2 статті 122 КУпАП", — зазначає автоюрист Олександр М., який спеціалізується на справах, пов’язаних із ввезенням транспортних засобів.

Яка сума штрафу

Штраф за таке порушення становить 510 гривень. Сума невелика, але проблема набуває системного характеру: багато власників "американців" отримують такі постанови неодноразово. Перероблення ж оптики — справа непроста, адже у більшості авто недостатньо просто замінити лампу, доводиться міняти плафони або цілі блоки фар. Це може коштувати кілька тисяч гривень.

Експерти радять не відкладати розв'язання питання. Перероблення поворотників обійдеться дешевше, ніж регулярні штрафи, та й безпечніше для всіх учасників дорожнього руху — адже червоні сигнали можуть ввести інших водіїв в оману і створити ризик аварії.

