Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Власникам деяких авто загрожують штрафи — кого стосується

Власникам деяких авто загрожують штрафи — кого стосується

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 19:40
Оновлено: 20:43
В Україні почали масово штрафувати власників деяких авто — в чому причина
Авто на вулицях Києва. Фото: Новини.LIVE

В українських містах патрульна поліція дедалі частіше звертає увагу на автомобілі, привезені зі США. Причина зупинок — невідповідність технічним вимогам, передбаченим національними стандартами ДСТУ.

Про це повідомляється на порталі "Твоя машина".

Реклама
Читайте також:

За що штрафують власників авто, пригнаних зі США

Найчастіше порушення пов’язане з деталлю, на яку більшість власників навіть не звертає уваги — кольором задніх покажчиків повороту. За американськими нормами вони можуть бути червоними, тоді як українські правила однозначно вимагають жовтий колір. Саме ця різниця одразу впадає в око інспекторам, і стає підставою для складання протоколу, як пояснюють у сервісних центрах МВС.

"Патрульні не шукають приводу. Вони бачать червоний поворотник і зупиняють. Формально це порушення технічних вимог, тому складають постанову за частиною 2 статті 122 КУпАП", — зазначає автоюрист Олександр М., який спеціалізується на справах, пов’язаних із ввезенням транспортних засобів.

Яка сума штрафу

Штраф за таке порушення становить 510 гривень. Сума невелика, але проблема набуває системного характеру: багато власників "американців" отримують такі постанови неодноразово. Перероблення ж оптики — справа непроста, адже у більшості авто недостатньо просто замінити лампу, доводиться міняти плафони або цілі блоки фар. Це може коштувати кілька тисяч гривень.

Експерти радять не відкладати розв'язання питання. Перероблення поворотників обійдеться дешевше, ніж регулярні штрафи, та й безпечніше для всіх учасників дорожнього руху — адже червоні сигнали можуть ввести інших водіїв в оману і створити ризик аварії.

Раніше ми розповідали, що в Європі є унікальна країна, де можна не боятися давити на педаль газу. Саме там водії можуть їхати, не турбуючись про те, що їх спіймають та оштрафують на кругленьку суму.

Також дізнавайтеся, хто в Карпатах може отримати штраф за катання на квадроциклах.

транспорт авто штраф штрафи водії
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації