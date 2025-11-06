Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Владельцам некоторых авто грозят штрафы — кого касается

Владельцам некоторых авто грозят штрафы — кого касается

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 19:40
обновлено: 12:07
В Украине начали массово штрафовать владельцев некоторых авто — в чем причина
Авто на улицах Киева. Фото: Новини.LIVE

В украинских городах патрульная полиция все чаще обращает внимание на автомобили, привезенные из США. Причина остановок — несоответствие техническим требованиям, предусмотренным национальными стандартами ДСТУ.

Об этом сообщается на портале "Твоя машина".

Реклама
Читайте также:

За что штрафуют владельцев авто, пригнанных из США

Чаще всего нарушение связано с деталью, на которую большинство владельцев даже не обращает внимания — цветом задних указателей поворота. По американским нормам они могут быть красными, тогда как украинские правила однозначно требуют желтый цвет. Именно эта разница сразу бросается в глаза инспекторам, и становится основанием для составления протокола, как объясняют в сервисных центрах МВД.

"Патрульные не ищут повода. Они видят красный поворотник и останавливают. Формально это нарушение технических требований, поэтому составляют постановление по части 2 статьи 122 КУоАП", — отмечает автоюрист Александр М., который специализируется на делах, связанных с ввозом транспортных средств.

Какова сумма штрафа

Штраф за такое нарушение составляет 510 гривен. Сумма небольшая, но проблема приобретает системный характер: многие владельцы "американцев" получают такие постановления неоднократно. Переделка же оптики — дело непростое, ведь в большинстве авто недостаточно просто заменить лампу, приходится менять плафоны или целые блоки фар. Это может стоить несколько тысяч гривен.

Эксперты советуют не откладывать решения вопроса. Переделка поворотников обойдется дешевле, чем регулярные штрафы, да и безопаснее для всех участников дорожного движения — ведь красные сигналы могут ввести других водителей в заблуждение и создать риск аварии.

Ранее мы рассказывали, что в Европе есть уникальная страна, где можно не бояться давить на педаль газа. Именно там водители могут ехать, не беспокоясь о том, что их поймают и оштрафуют на кругленькую сумму.

Также узнавайте, кто в Карпатах может получить штраф за катание на квадроциклах.

транспорт авто штраф штрафы водители
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации