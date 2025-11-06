В Украине начали массово штрафовать владельцев некоторых авто — в чем причина

Авто на улицах Киева. Фото: Новини.LIVE

В украинских городах патрульная полиция все чаще обращает внимание на автомобили, привезенные из США. Причина остановок — несоответствие техническим требованиям, предусмотренным национальными стандартами ДСТУ.

Об этом сообщается на портале "Твоя машина".

За что штрафуют владельцев авто, пригнанных из США

Чаще всего нарушение связано с деталью, на которую большинство владельцев даже не обращает внимания — цветом задних указателей поворота. По американским нормам они могут быть красными, тогда как украинские правила однозначно требуют желтый цвет. Именно эта разница сразу бросается в глаза инспекторам, и становится основанием для составления протокола, как объясняют в сервисных центрах МВД.

"Патрульные не ищут повода. Они видят красный поворотник и останавливают. Формально это нарушение технических требований, поэтому составляют постановление по части 2 статьи 122 КУоАП", — отмечает автоюрист Александр М., который специализируется на делах, связанных с ввозом транспортных средств.

Какова сумма штрафа

Штраф за такое нарушение составляет 510 гривен. Сумма небольшая, но проблема приобретает системный характер: многие владельцы "американцев" получают такие постановления неоднократно. Переделка же оптики — дело непростое, ведь в большинстве авто недостаточно просто заменить лампу, приходится менять плафоны или целые блоки фар. Это может стоить несколько тысяч гривен.

Эксперты советуют не откладывать решения вопроса. Переделка поворотников обойдется дешевле, чем регулярные штрафы, да и безопаснее для всех участников дорожного движения — ведь красные сигналы могут ввести других водителей в заблуждение и создать риск аварии.

