Як Україна фінансуватиме спорт у 2025 році — скільки витратять коштів з бюджету

Символ Олімпійських ігор та український Тризуб

Зважаючи на те, що у 2025 році не проводитимуться Олімпійські ігри, держава вирішила скоротити фінансування деяких видів спорту. При цьому спортсмени, які представлятимуть Україну на Зимових Олімпійських іграх-2026, отримали трохи більше коштів на свою підготовку.

Редація сайту Новини.LIVE розповідає, як держава фінансуватиме спорт у 2025 році

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Як пише спортивне видання "Трибуна", якщо у 2024 році сфера розвитку фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту отримала від держави понад 4,2 млрд грн, то у 2025-му сума фінансування "схудла" до 3,19 млрд.

Наприклад, такий вид спорту, як легка атлетика цього року отримає на 48,3 млн грн менше, ніж торік. Натомість бюджет веслувальників на байдарках та каное скоротився одразу на 68 млн грн. Єдиними літніми олімпійськими видами, яким дали більше у порівнянні з торішнім бюджетом, стало регбі.

Скриншот. Фото: Трибуна

При цьому, як зазначають журналісти, буде ще й окреме фінансування у розмірі 410 млн грн, які отримають спортсмени, які готуватимуться до інших значущих змагань. Мова про:

зимові ОІ-2026, які відбудуться у лютому 2026 року;

Всесвітні ігри з неолімпійських видів — заплановані на серпень 2025 року;

літній та зимовий Європейські юнацькі олімпійські фестивалі — у лютому та липні 2025-го.

Ще коштами з державного бюджету забезпечуватиметься підготовка та участь української команди у листопадовій Дефлімпіаді-2025 та зимовій Паралімпіаді-2026. Йдеться про суму в 894 млн грн.

Окремо на розвиток спорту серед осіб з інвалідністю та їхню фізкультурно-спортивну реабілітацію уряд виділив 727 млн грн.

Натомість щедре фінансове забезпечення отримають спортсмени, які представлятимуть Україну на Олімпійських іграх взимку 2026 року. Найбільші суми отримають такі види спорту, як:

біатлон — 108,9 млн грн;

фристайл — 65,5 млн грн;

санний спорт — 34,3 млн грн;

сноубординг — 27,4 млн грн;

фігурне катання — 22,8 млн грн.

Скриншот. Фото: Трибуна

Щодо неолімпійських видів, то туж теж спостерігається тенденція до скорочення видатків.

Наприклад, лідер панкратіон отримав майже на 20 млн грн менше. Пауерліфтинг отримає 35 млн грн (замість 52 млн у 2024 році), а грепплінг — 20,9 млн замість 41,6 млн.

Скриншот. Фото: Трибуна

Нагадаємо, що у 2024 році держава виплатила гроші спортсменам, які брали участь в Олімпіаді, але опинилися поза призовими місцями. Подяку отримали українці, яким трошки не вистачило до п′єдесталу.

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