Как Украина будет финансировать спорт в 2025 году — сколько потратят средств из бюджета

Символ Олимпийских игр и украинский Тризуб

Учитывая то, что в 2025 году не будут проводиться Олимпийские игры, государство решило сократить финансирование некоторых видов спорта. При этом спортсмены, которые будут представлять Украину на Зимних Олимпийских играх-2026, получили немного больше средств на свою подготовку.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, как государство будет финансировать спорт в 2025 году

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Как пишет спортивное издание "Трибуна", если в 2024 году сфера развития физической культуры, спорта высших достижений и резервного спорта получила от государства более 4,2 млрд грн, то в 2025-м сумма финансирования "похудела" до 3,19 млрд.

Например, такой вид спорта, как легкая атлетика в этом году получит на 48,3 млн грн меньше, чем в прошлом году. А бюджет гребцов на байдарках и каноэ сократился сразу на 68 млн грн. Единственными летними олимпийскими видами, которым дали больше по сравнению с прошлогодним бюджетом, стало регби.

Скриншот. Фото: Трибуна

При этом, как отмечают журналисты, будет еще и отдельное финансирование в размере 410 млн грн, которые получат спортсмены, готовящиеся к другим значимым соревнованиям. Речь о:

зимних ОИ-2026, которые состоятся в феврале;

Всемирных играх по неолимпийским видам — запланированы на август 2025 года;

летнем и зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале — в феврале и июле 2025-го.

Еще средствами из государственного бюджета будет обеспечиваться подготовка и участие украинской команды в ноябрьской Дефлимпиаде-2025 и зимней Паралимпиаде-2026. Речь идет о сумме в 894 млн грн.

Отдельно на развитие спорта среди лиц с инвалидностью и их физкультурно-спортивную реабилитацию правительство выделило 727 млн грн.

Зато щедрое финансовое обеспечение получат спортсмены, которые будут представлять Украину на Олимпийских играх зимой 2026 года. Наибольшие суммы получат такие виды спорта, как:

биатлон — 108,9 млн грн;

фристайл — 65,5 млн грн;

санный спорт — 34,3 млн грн;

сноубординг — 27,4 млн грн;

фигурное катание — 22,8 млн грн.

Скриншот. Фото: Трибуна

Что касается неолимпийских видов, то здесь тоже наблюдается тенденция к сокращению расходов.

Например, лидер панкратион получил почти на 20 млн грн меньше. Пауэрлифтинг получит 35 млн грн (вместо 52 млн в 2024 году), а грепплинг — 20,9 млн вместо 41,6 млн.

Скриншот. Фото: Трибуна

Напомним, что в 2024 году государство выплатило деньги спортсменам, которые участвовали в Олимпиаде, но оказались вне призовых мест. Благодарность получили украинцы, которым немножко не хватило до пьедестала.

Также мы рассказывали, что основной голкипер киевского "Динамо" Георгий Бущан покинул клуб и переехал в Саудовскую Аравию. Отныне он будет выступать за местный "Аль-Шабаб".