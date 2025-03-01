Виплати військових, які зникли безвісти на фронті — чи зможе отримати гроші дружина захисника

Жінка тримає у руках купюри в 1 тис. грн. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже третій рік. На жаль, українські військові продовжують гинути на фронтах у боротьбі з ворогом, а також зникають безвісти під час боїв з окупантами. Тим часом родині захисника, який зник на війні, належать грошові виплати бійця.

Редакція сайту Новини.LIVE пояснює, хто саме може претендувати на ці гроші.

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Виплати, якщо військовий зник безвісти — хто з родичів отримає кошти

Раніше суму у майже 120 тисяч гривень перераховували одному із близьких родичів військовослужбовця — дружині або батькам. Але у 2025 році набули чинності зміни до закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей". Тобто порядок розподілу щомісячних виплат для родин військових змінилися.

Отже, зараз, якщо військовий не залишив спеціальне розпорядження, виплати розподілятимуться автоматично на 50% між представниками першої черги. Це:

дружина (чоловік) військовослужбовця;

законні представники неповнолітніх дітей;

діти з інвалідністю з дитинства або їхні законні представники;

батьки військового, крім тих, які отримують аліменти від військовослужбовця або були позбавлені батьківських прав.

Якщо до першої черги ніхто із родичів не належить, тоді на 20% виплат претендуватимуть родичі другої черги. Це:

повнолітні діти;

брати або сестри військовослужбовця.

Якщо залишиться якась невиплачена сума, то її зберігатиме військова частина. Згодом гроші зможе отримати сам військовий, якщо:

він повернеться з полону;

його виявлять, тож він вже не вважатиметься зниклим безвісти;

Відповідно, якщо раніше дружині могли нарахувати 120 тис. грн, то з 2025 року вона є претенденткою лише на частину від цієї суми. Наприклад, якщо на виплату зниклого безвісти військовослужбовця претендують обоє батьків, то кожен з отримувачів може розраховувати на майже 20 тис. грн.

Раніше ми розповідали, яка відповідальність загрожує українцям, якщо вони у березні порушать правила військового обліку. Надавати свої особисті дані ТЦК повинні усі військовозобов'язані громадяни.

Також нагадаємо, що у березні у деяких військовослужбовців зміниться розмір грошового забезпечення. Ми пояснювали, хто почне отримувати більші виплати.