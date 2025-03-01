Выплаты военных, пропавших без вести на фронте — сможет ли получить деньги жена защитника

Женщина держит в руках купюры в 1 тыс. грн. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Полномасштабная война России против Украины продолжается уже третий год. К сожалению, украинские военные продолжают погибать на фронтах в борьбе с врагом, а также исчезают без вести во время боев с оккупантами. Между тем семье защитника, который исчез на войне, принадлежат денежные выплаты бойца.

Редакция сайта Новини.LIVE объясняет, кто именно может претендовать на эти деньги.

Читайте также:

Выплаты, если военный пропал без вести — кто из родственников получит средства

Ранее сумму почти в 120 тысяч гривен перечисляли одному из близких родственников военнослужащего — жене или родителям. Но в 2025 году вступили в силу изменения в закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". То есть порядок распределения ежемесячных выплат для семей военных изменились.

Итак, сейчас, если военный не оставил специальное распоряжение выплаты будут распределяться автоматически на 50% между представителями первой очереди. Это:

жена (муж) военнослужащего;

законные представители несовершеннолетних детей;

дети с инвалидностью с детства или их законные представители;

родители военного, кроме тех, которые получают алименты от военнослужащего или были лишены родительских прав.

Если к первой очереди никто из родственников не относится, тогда на 20% выплат будут претендовать родственники второй очереди. Это:

совершеннолетние дети;

братья или сестры военнослужащего.

Если останется какая-то невыплаченная сумма, то она ее будет хранить воинская часть. Впоследствии деньги сможет получить сам военный, если:

он вернется из плена;

его обнаружат, поэтому он уже не будет считаться пропавшим без вести;

Соответственно, если раньше жене могли начислить 120 тыс. грн, то с 2025 года она является претенденткой только на часть от этой суммы. Например, если на выплату пропавшего без вести военнослужащего претендуют оба родителя, то каждый из получателей может рассчитывать на почти 20 тыс. грн.

Ранее мы рассказывали, какая ответственность грозит украинцам, если они в марте нарушат правила воинского учета. Предоставлять свои личные данные ТЦК должны все военнообязанные граждане.

Также напомним, что в марте у некоторых военнослужащих изменится размер денежного обеспечения. Мы объясняли, кто начнет получать большие выплаты.