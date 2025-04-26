Какие выплаты предусмотрены из-за временной потери трудоспособности в 2025 году — детали

Женщина перечисляет деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине финансовую помощь по временной потере трудоспособности назначают застрахованным гражданам. Государство продолжает денежные начисления и в 2025 году.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какую помощь выплачивают украинцам в этом году.

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Так, выплаты в связи с временной потерей трудоспособности украинцы получают на основании закона "Об общеобязательном государственном социальном страховании". Как объяснили в главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Запорожской области, в 2025 году граждане могут рассчитывать на:

пособие по временной нетрудоспособности или обычные "больничные";

пособие по беременности и родам или "декретные" (составляет 126 календарных дней);

пособие на погребение застрахованного лица непенсионного возраста или члена семьи, которого оно содержало.

Отмечается, что застрахованный гражданин получит свою выплату через три рабочих дня после того, как подаст заявку. Сам процесс начисления пособия в связи с временной потерей трудоспособности максимально упрощен и удобен как для страхователей, так и для застрахованных лиц.

"Всю необходимую для расчета выплат информацию работодатель получает на веб-портале электронных услуг ПФУ. Подать заявление-расчет, чтобы получить соответствующее финансирование, можно онлайн", — говорится в сообщении.

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