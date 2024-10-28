Поліси автоцивілки — як зміняться виплати у 2025 році

Оформлення автоцивілки. Фото: auto.ria.com

В Україні з 2025 року запрацюють нові норми законодавства, покликані покласти край напівзаконній торгівлі полісами за заниженою вартістю. Правила передбачатимуть збільшення страхових сум фактично вдвічі.

Про це розповів директор департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінустанов НБУ Сергій Савчук.

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Оновлення норм законодавства щодо "автоцивілки"

Як зазначив представник банку, з 1 січня наступного року набуде чинності закон "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів". Він має повернути в легальне русло ціни за полісами.

Він зауважив, що 27 років тому в країні запровадили обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів. Поліс "автоцивілки" став традиційним атрибутом кожного автовласника, проте багато хто його сприймав формально, як вимогу для надання патрульним під час зупинки.

"Докорінно змінити це ставлення та наблизити "автоцивілку" до європейських правил покликаний новий закон", — зазначив Савчук.

Зростання виплат за страховими полісами

Згідно із законом, з 2025 року передбачається збільшення страхових сум фактично удвічі.

Зокрема, компенсація за пошкодження майна підвищиться зі 160 тисяч до 250 тисяч гривень, а за шкоду життю та здоров’ю — з 320 тисяч до 500 тисяч гривень.

Із 2026 року розміри виплат зростуть ще більше — до одного мільйона гривень на одну особу і до 20 мільйонів гривень на всіх постраждалих в одній аварії. Компенсація за пошкодження майна становитиме до двох мільйонів гривень

За оновленими правилами, має оплачуватися повна вартість ремонту авто до стану, в якому був до аварії. При цьому для автотранспорту на гарантії будуть використовувати нові оригінальні деталі, тоді як для негарантійних — ліцензійні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, за дев'ять місяців 2024 року українці витратили понад 93 млрд грн на купівлю нових легкових авто. Ця сума на 21% перевищує показники 2023 року.

Також ми писали, що вживані автомобілі, імпортовані з інших країн, мають значний попит завдяки їх відносно низьким цінам за кордоном. Відомо, як швидко зареєструвати такі авто у сервісному центрі МВС.