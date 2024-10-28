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Выплаты по полисам "автогражданки" — новые суммы с 2025 года

28 октября 2024 11:51
Ксения Симонова - Редактор
Полисы автогражданки — как изменятся выплаты в 2025 году
Оформление автогражданки. Фото: auto.ria.com
Ксения Симонова - Редактор

В Украине с 2025 года заработают новые нормы законодательства, призванные покончить с полузаконной торговлей полисами по заниженной стоимости. Правила будут предусматривать увеличение страховых сумм фактически вдвое.

Об этом рассказал директор департамента методологии регулирования деятельности небанковских финучреждений НБУ Сергей Савчук.

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Как отметил представитель банка, с 1 января следующего года вступит в силу закон "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств". Он должен вернуть в легальное русло цены по полисам.

Он отметил, что 27 лет назад в стране было введено обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств. Полис "автогражданки" стал традиционным атрибутом каждого автовладельца, однако многие его воспринимали формально, как требование для предоставления патрульным во время остановки.

"Коренным образом изменить это отношение и приблизить "автогражданку" к европейским правилам призван новый закон", — отметил Савчук.

Рост выплат по страховым полисам

Согласно закону, с 2025 года предполагается увеличение страховых сумм фактически вдвое.

В частности, компенсация за повреждение имущества повысится со 160 тысяч до 250 тысяч гривен, а за вред жизни и здоровью — с 320 тысяч до 500 тысяч гривен.

С 2026 года размеры выплат увеличатся еще больше — до одного миллиона гривен на одного человека и до 20 миллионов гривен на всех пострадавших в одной аварии. Компенсация за повреждение имущества составит до двух миллионов гривен

По обновленным правилам, должна оплачиваться полная стоимость ремонта авто до состояния, который был до аварии. При этом для автотранспорта на гарантии будут использовать новые оригинальные детали, тогда как для негарантийных — лицензионные.

Что еще стоит знать

Напомним, за девять месяцев 2024 года украинцы потратили более 93 млрд грн на покупку новых легковых авто. Данная сумма на 21% превышает показатели 2023 года.

Также мы писали, что подержанные автомобили, импортируемые из других стран, пользуются значительным спросом благодаря их относительно низким ценам за рубежом. Известно, как быстро зарегистрировать такие автомобили в сервисном центре МВД.

выплаты полис деньги автомобиль транспорт автогражданка

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