Соцвыплаты вырастут в 2024 году — кто из украинцев получит больше

Денежные купюры. Фото: volyn24.com

С 1 января 2024 года для ряда украинцев возрастут социальные выплаты. Также ожидаются изменения для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Об этом рассказывает NV.

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Что изменится для переселенцев в 2024 году

По планам правительства, выплаты уязвимым категориям граждан из категории вынужденных переселенцев намерены продлить. Речь идет о самых незащищенных лицах ВПЛ, которым назначили госпомощь на проживание до 1 августа прошлого года. В то же время по постановлению Кабмина от 11.07.2023 года №709 предусматривается прекращение начисления выплат ряду переселенцев через месяц. Однако автоматически могут продлить выплаты ВПЛ еще на шесть месяцев для:

лиц, потерявших трудоспособность, или пенсионеров с низким уровнем пенсионных выплат;

лиц с инвалидностью или лиц, имеющих ребенка с инвалидностью;

детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Также планируется назначить выплаты после подачи нового заявления для уязвимых категорий внутренних переселенцев.

Ранее в Министерстве социальной политики был разработан проект постановления о пролонгировании выплаты материальной помощи тем переселенцам, которые получали ее до 1 августа прошлого года и период выплат для которых завершается в конце января этого года.

Речь идет о госпомощи на проживание в сумме 3 тыс. грн для лиц с инвалидностью и детей и 2 тыс. грн для других переселенцев.

Согласно постановлению правительства №332, выплаты могут назначать на второе полугодие без дополнительного обращения тем ВПЛ, которые впервые обращаются за выплатами после 1 августа 2023-го.

Оформление официального статуса переселенца

За оформлением статуса внутренне перемещенного лица для всей семьи может обратиться один человек от имени всех. Раньше это требовалось от каждого. Нововведение распространяется исключительно на тех, кто обращается за помощью впервые.

Также период для физической идентификации получателей пенсий и соцвыплат в государственном Ощадбанке продлили с 31 декабря 2023 года по 31 марта 2024 года. Речь идет о внутренне перемещенных лицах, которые стали на учет до 24 февраля прошлого года.

Размер соцпомощи с января 2024-го

Кроме того, в 2024 году в связи с ростом прожиточного минимума повысятся привязанные к нему различные виды социальных выплат, которые в прошлом году не пересматривались. Согласно Госбюджету-2024, размер общего показателя прожиточного минимума составит 2,92 тыс. грн. Размер прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, повысится до 2361 грн.

Сумма прожиточного минимума для детей изменится следующим образом:

до шести лет — до 2563 грн;

от шести до 18-ти лет — до 3196 грн.

В 2024 году граждане, имеющие собственный бизнес и пригласившие на работу внутренне перемещенных лиц, начнут получать большие суммы компенсаций. Выплаты привязали к возросшей минимальной зарплате.

Денежная помощь для переселенцев этой зимой может быть пересмотрена. Такие планы озвучили в Министерстве реинтеграции, однако пока неизвестны ни точные сроки, ни возможный размер.

Что еще стоит знать

Напомним, что некоторые украинцы могут получить денежную помощь от благотворительного фонда World Vision. Можно рассчитывать на выплаты около 11 тыс. гривен на одного члена семьи.

Еще в Украине граждане могут оформить материальную помощь по оплате аренды жилья и жилищно-коммунальных услуг. Такую возможность дает один из благотворительных фондов.