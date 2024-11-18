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Выплаты военнослужащим в декабре — изменится ли размер

18 ноября 2024 08:00
Владимир Мололкин - редактор
Денежное довольствие в ВСУ — изменится ли размер выплат военнослужащим в декабре 2024 года
Украинские деньги на фоне военной формы. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Владимир Мололкин - редактор

На размер денежного довольствия военнослужащих влияют немало факторов. В декабре 2024 года их могут ожидать изменения в выплатах.

Об этом рассказывает издание NV.

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Изменится ли размер денежного довольствия военнослужащих в декабре

По словам заместителя начальника финансово-экономической службы одной из бригад Вооруженных сил с позывным Адик, размер денежного довольствия военнослужащих останется на том же уровне, что и в течение последних месяцев.

Однако поскольку декабрь является последним месяцем года, а военные получают выплаты в этом месяце за предыдущий месяц, вероятно, что выплата в конце года будет больше, поскольку в нее войдут как денежное довольствие за ноябрь, так и часть финансирования за декабрь.

Адик отмечает, что так было по крайней мере в прошлом году.

Так, для военнослужащих Сухопутных войск ВСУ, находящихся на штатном посту и имеющих минимальный тарифный разряд, минимальный размер денежного довольствия будет определен следующими частями:

  • должностной оклад по 1 тарифному разряду — 2 470 грн;
  • оклад по воинскому званию солдат — 530 грн;
  • надбавка за особенности прохождения службы 65% — 1 950 грн;
  • премия (1 тарифный разряд, выслуга лет — менее 1 года) — 15 635,10 грн
  • индексация — 130,20 грн.

Таким образом, минимальная месячная зарплата военнослужащего составляет 20 715,30 грн, если у него нет удержания и взыскания.

Отметим, что у военнослужащих не удерживается налог на доходы физических лиц. С другой стороны, военный сбор, ранее составлявший 1,5%, остается неизменным, и с октября 2024 года он вырос до 5%. До конца 2024 года эта сумма может незначительно возрасти, поскольку если вырастет инфляция, то и индексация будет расти.

"Однако стоит заметить, что поскольку декабрь является последним месяцем бюджетного года, то могут быть ситуации, когда фактические выплаты могут отличаться от наблюдавшихся в течение последних месяцев. Например, в декабре 2023 было выплачено не только ежемесячное денежное довольствие за ноябрь, но и часть денежного довольствия за декабрь", — пояснил военный финансист.

Выплаты военнослужащим поступают в два этапа:

  • аванс с 5 по 15 число;
  • полная сумма после 25 числа.

Обычно они получают деньги на карты банков.

Напомним, у участников боевых действий есть определенные льготы и привилегии. Закон обеспечивает военных преимущественным правом на рабочее место при сокращении штата и удостоверением выплат по временной нетрудоспособности.

Также мы писали, что в апреле 2024 года Министерство обороны Украины утвердило дополнительную выплату в размере 70 тыс. гривен для военнослужащих. Можно ее получить при выполнении боевых задач непосредственно на линии соприкосновения с противником или в его тылу. Эти средства, однако, выплачиваются за каждые 30 дней исполнения.

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