На какую денежную помощь имеют право семьи военнопленных Украины

Выплаты военнопленным украинцам — сколько могут получить семьи военных в плену
Для находившихся в плену военнослужащих предусмотрена ежегодная денежная выплата от государства. Финансовую помощь могут получить семьи украинских военнопленных.
Об этом говорится на портале Министерства внутренних дел Украины.
Какие выплаты гарантирует государство украинским военным в плену
В МВД Украины объяснили, что находившийся в плену военный имеет право на ежегодную государственную денежную помощь в размере 100 тысяч гривен.
"Выплаты производятся после освобождения из плена, а в период пребывания военного в плену члены семьи обращаются в Министерство реинтеграции с заявлением по установленной форме и соответствующим пакетом документов", — сообщили в МВД.
Какие документы необходимы для выплат:
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
- сведения или документы, подтверждающие факт лишения личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины в текущем году;
- справка по реквизитам личного счета, открытого в банковском учреждении.
- справка о регистрации места жительства членов семьи;
- копия свидетельства о браке;
- копии свидетельств о рождении детей.
Важно отметить, что документом, подтверждающим пребывание в плену, считается справка, утвержденная командиром воинской части. Для получения этой справки член семьи обращается с заявлением в произвольной форме в воинскую часть воина. Заявление может быть подано в электронной или бумажной форме.
Что могут получить семьи украинских военнопленных
Единовременное пособие в размере 100 тысяч гривен выплачивается членам семьи погибшего воина, который находился в плену или умер в течение года после освобождения. Деньги выплатят, если смерть наступила в результате пребывания в местах несвободы.
Для этой выплаты также необходимо подать заявление со следующими документами:
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копия свидетельства смерти;
- копия справки, подтверждающая смерть освобожденного лица вследствие обстоятельств, связанных с пребыванием в местах несвободы, по форме, установленной Минздравом;
- справка с реквизитами личного счета.
Напомним, что Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец не может утверждать информацию о том, что в самолете Ил-76, разбившемся 24 января в Белгородской области, находились украинские военнопленные. По его словам, Украина не видела никаких признаков того, что в самолете было такое количество людей.
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