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Выплаты военнопленным украинцам — сколько могут получить семьи военных в плену

25 января 2024 15:05
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
На какую денежную помощь имеют право семьи военнопленных Украины
Украинские военные после освобождения из плена РФ. Фото: Телеграмм-канал Владимира Зеленского
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Для находившихся в плену военнослужащих предусмотрена ежегодная денежная выплата от государства. Финансовую помощь могут получить семьи украинских военнопленных.

Об этом говорится на портале Министерства внутренних дел Украины.

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В МВД Украины объяснили, что находившийся в плену военный имеет право на ежегодную государственную денежную помощь в размере 100 тысяч гривен.

"Выплаты производятся после освобождения из плена, а в период пребывания военного в плену члены семьи обращаются в Министерство реинтеграции с заявлением по установленной форме и соответствующим пакетом документов", — сообщили в МВД.

Какие документы необходимы для выплат:

  • копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
  • сведения или документы, подтверждающие факт лишения личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины в текущем году;
  • справка по реквизитам личного счета, открытого в банковском учреждении.
  • справка о регистрации места жительства членов семьи;
  • копия свидетельства о браке;
  • копии свидетельств о рождении детей.

Важно отметить, что документом, подтверждающим пребывание в плену, считается справка, утвержденная командиром воинской части. Для получения этой справки член семьи обращается с заявлением в произвольной форме в воинскую часть воина. Заявление может быть подано в электронной или бумажной форме.

Что могут получить семьи украинских военнопленных

Единовременное пособие в размере 100 тысяч гривен выплачивается членам семьи погибшего воина, который находился в плену или умер в течение года после освобождения. Деньги выплатят, если смерть наступила в результате пребывания в местах несвободы.

Для этой выплаты также необходимо подать заявление со следующими документами:

  • копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
  • копия свидетельства смерти;
  • копия справки, подтверждающая смерть освобожденного лица вследствие обстоятельств, связанных с пребыванием в местах несвободы, по форме, установленной Минздравом;
  • справка с реквизитами личного счета.

Напомним, что Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец не может утверждать информацию о том, что в самолете Ил-76, разбившемся 24 января в Белгородской области, находились украинские военнопленные. По его словам, Украина не видела никаких признаков того, что в самолете было такое количество людей.

Мы также писали о том, что Кабмин выделил Министерству юстиции 34 млн грн из резервного фонда. Средства пойдут на ремонт одного из лагерей для содержания российских пленных.

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