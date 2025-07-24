Отпуск для военнослужащих — как предоставляют в 2025 году

Украинские военнослужащие с оружием. Фото: УНИАН

Несмотря на полномасштабную войну с Россией за украинскими военнослужащими в 2025 году сохраняется право на отдых. То есть, они могут получить отпуск и посетить семью.

Редакция Новини.LIVE расскажет, какие отпуска в этом году могут предоставить защитникам.

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Ежегодный отпуск в Вооруженных силах Украины

Как говорится в Законе №2011-XII "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", подавляющее большинство отпусков предоставляется с сохранением денежного и материального обеспечения. Так, ежегодный отпуск в армии предоставляют всем военным кроме тех, кто проходит базовую службу. Продолжительность отдыха зависит от выслуги лет:

от 30 дней — если есть стаж до 10 лет;

до 45 дней — при стаже более 20 лет.

В дни отпуска не учтут время, которое нужно для поездки, праздничные и нерабочие дни. Отпуск можно "разбивать" на части, но одна из них должна составлять минимум 15 дней.

Дополнительный отпуск продолжительностью до 15 дней предоставляется военным, которые служат в особо сложных или опасных условиях. Кроме того, предусмотрены отпуска по семейным обстоятельствам — от 3 до 15 дней в зависимости от причины, включая брак, смерть родственников или стихийное бедствие.

Отпуск за уничтоженную технику на фронте

Такой отпуск может длиться от одного до пяти дней. Например, если защитник ликвидирует вражеский военный самолет или корабль, ему могут предоставить до пяти дней отпуска.

Как предоставляют отпуск женщинам-военнослужащим

Украинки имеют право на отпуск по беременности и родам, а один из родителей — на отпуск по уходу за ребенком до 3 лет. Военнопленные после освобождения могут рассчитывать на 90-дневный отпуск, который нельзя разделить.

Отпуск по состоянию здоровья предоставляется от 30 до 60 дней, окончательное решение озвучивает военно-врачебная комиссия (ВВК).

Выплаты во время отпуска

За военнослужащими на время отпуска сохраняется денежное обеспечение, а также им предоставляют материальную помощь на оздоровление в размере месячного оклада. В 2025 году минимальное — 20,1 тысячи гривен грн, однако сумма может меняться, поскольку все зависит от того, какое звание у военного. Также государство компенсирует проезд к месту отпуска и обратно.

Дополнительное вознаграждение получают только те, кто отправляется за границу на реабилитацию или для лечения после тяжелого ранения. Размер выплат составляет до 100 тысяч гривен.

Напомним, что денежное обеспечение военнослужащих может претерпеть изменения. Так, Верховной Раде Украины предлагают осовременить действующую систему выплат. Узнавайте также, кому в ВСУ выплачивают подъемную помощь.