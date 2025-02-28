Денежное обеспечение военных — сколько будут платить в ВСУ с марта

Украинские военнослужащие на тренировке. Фото: УНИАН

В Украине с 1 марта обновятся выплаты у курсантов, которые учатся на первых и вторых курсах. Размер их денежного обеспечения возрастет до уровня минимальной зарплаты.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

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Так, по словам заместителя министра обороны Сергея Мельника, уже с марта курсантам будут платить по 8 тыс. грн.

"С учетом того, что зарплата будет повышаться, денежное обеспечение будет увеличиваться в соответствующем коэффициенте тоже. Курсанты 3-4 курсов, которые приравниваются к контрактной службе, будут получать более 20 тысяч гривен", — отметил он.

По состоянию на сейчас рекруту минимально выплачивают 20 130 грн. Далее выплаты могут быть и больше. На это влияют различные факторы, например:

звание;

должность;

выслуга лет.

Сколько сейчас платят в ВСУ

Самым большим финансовым источником для многих военнослужащих в 2025 году являются так называемые "боевые выплаты":

100 тыс. грн — если защитник участвует в боях непосредственно на фронте, на оккупированных территориях или на позициях, которые расположены между ВСУ и россиянами;

— если защитник участвует в боях непосредственно на фронте, на оккупированных территориях или на позициях, которые расположены между ВСУ и россиянами; 70 тыс. грн — выплачивают за боевые или специальные задания на линии соприкосновения с врагом, или в его тылу;

— выплачивают за боевые или специальные задания на линии соприкосновения с врагом, или в его тылу; 50 тыс. грн — начисляют за выполнение боевых задач в составе органов военного управления, штабов и командования, которые на оперативном уровне командуют подразделениями;

— начисляют за выполнение боевых задач в составе органов военного управления, штабов и командования, которые на оперативном уровне командуют подразделениями; на 30 тыс. грн могут рассчитывать военнослужащие, если выполняют боевые (специальные) задачи на основании боевых приказов: согласно боевым приказам.

Также украинцам, которые впервые подпишут контракт с ВСУ, выплачивают единовременную денежную помощь. Сколько именно получит будущий военнослужащий — зависит от прожиточного минимума для трудоспособных лиц. С 1 января 2025 года — это 3 028 грн.

То есть, в этом году за подписание контракта с армией, можно получить:

если вы относитесь к рядовому составу — 27 252 грн;

к сержантскому и старшинскому составу — 27 252 грн;

к офицерскому составу — 30 280 грн.

Тем временем в Украине появился новый проект от Минобороны, в рамках которого юношам от 18 до 24 лет предлагают подписать контракт с ВСУ. За это им обещают предоставить достойное денежное вознаграждение.

Также мы объясняли, что изменится в марте для украинцев, которые нарушают правила ведения воинского учета во время войны. Сейчас обновлять свои данные в ТЦК должны все военнообязанные граждане.