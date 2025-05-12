Денежное обеспечение в ВСУ — сколько будут зарабатывать в военных администрациях

Работники ТЦК. Фото: УНИАН

Кабмин Украины обновил порядок финансового обеспечения деятельности военных администраций. Правительство в частности определило механизм выплат военнослужащим, которые прибывают в такие госучреждения в командировку.

Об этом написал в своем Telegram-канале представитель Камбина в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук.

Реклама

Читайте также:

Выплаты военнослужащим, которые командированы в военные администрации — что известно

По информации Мельничука, денежное обеспечение военнослужащим будут выплачивать исходя из:

окладов по должностям, занимаемым указанными гражданами в военных администрациях, в которые они командированы;

других выплат, установленных для соответствующих работников этих органов;

окладов по воинским (специальным) званиям;

надбавок за выслугу лет.

Контракт 18-24 — выплатят ли 1 млн грн семьям военнослужащих, если они пропали без вести

Государство выплатит деньги, если военнослужащий:

присоединился к службе во время военного положения и продолжает проходить военную службу по состоянию на 13 февраля 2025 года;

принимал непосредственное участие в боевых действиях в течение не менее шести месяцев (или меньше - 1/6 от 1 миллиона гривен за каждые 30 дней участия);

на момент принятия или призыва на военную службу был в возрасте до 25 лет.

Ранее мы рассказывали о малоизвестных льготах для УБД. Защитники, например, могут воспользоваться правом остаться на работе, даже если на предприятии происходят сокращения количества работников. Также мы писали, когда участник боевых действий не сможет воспользоваться льготой на бесплатный проезд.

Реклама