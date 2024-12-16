Зарплаты военных - какие условия для выплаты вознаграждения в 70 тыс. грн

Украинский боец на Донбассе. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Украинские военнослужащие имеют право на ряд разнообразных доплат при несении службы. Самые большие вознаграждения предоставляются тем, кто выполняет боевые задания на передовой, среди таких — доплата в размере 70 тыс. грн.

О соответствующей выплате рассказали в финслужбе одного из подразделений Вооруженных сил, пишет издание NV.

Читайте также:

Особенности начисления доплаты в 70 тыс. грн

Дополнительное вознаграждение ввели в 2024 году как одну из норм закона о мобилизации для усиления мотивации бойцов, работающих на самом краю линии фронта. При этом такое вознаграждение не исключает право на 100 тыс. грн доплаты за выполнение боевых заданий.

По словам финансистов, военнослужащие, выполняющие боевые задания "на нуле", имеют право на:

основное денежное довольствие в размере 20-30 тыс. грн ежемесячно;

дополнительное вознаграждение в 100 тыс. грн в месяц;

вознаграждение в 70 тыс. грн.

Как именно назначают выплату

Если дополнительное вознаграждение во время военного положения в 30-100 тыс. грн назначается пропорционально количеству дней в месяц, доплату в 70 тыс. грн предоставляют, когда в отчетном месяце боец выполнял 30 дней соответствующий вид задач.

"Выплата военным размером 70 тыс. грн на период военного положения начисляется в расчете за каждые 30 дней выполнения боевых задач на линии столкновения на расстоянии первого эшелона обороны или наступления в ротный опорный пункт", — сообщает издание.

Пребывание военного в определенном районе боевых действий 30 дней гарантирует право на всю сумму выплаты, если половину этого времени — 35 тыс. грн.

Как пример, если за месяц боец выполнил такие виды боевых задач 20 дней, а в следующем еще 15 дней, то получит право на выплату 70 тыс. грн еще через месяц. Также за ним сохранится пять неоплаченных дней. Если впоследствии боец достигнет 30-дневной отметки, то также получит вознаграждение.

В течение года военные могут получать право на выплату вознаграждения в 70 тыс. грн несколько раз — когда число дней выполнения боевых задач достигает 30 дней, добавил финансист.

Также мы писали, как военнослужащему с инвалидностью получить пенсию. При этом размеры выплат по инвалидности для военных разнятся.

Еще сообщалось, что в Министерстве ветеранов запустили дополнительный проект для поддержки бойцов. Ветеранам будут предоставлять выплаты на спортзалы и бассейны.