Грошова допомога українкам в Польщі — які зміни відбулися у червні 2025 року

Люди в парку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Польщі для українців запровадили нові правила соціальної допомоги. Зміни стосуються сімей, які виховують дітей та отримують виплати в рамках програми Rodzina 800 Plus.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що змінилося для українців у Польщі з червня 2025 року.

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Що змінилося для українок з дітьми в Польщі

Раніше, як пише видання InPoland, виплата 800+ надавалась українцям у Польщі незалежно від того, де саме навчалась дитина — дистанційно в українській школі чи стаціонарно в польській. Але у перший день літа усе змінилося. Так, від громадян України відтепер вимагають:

щоби дитина обов'язково відвідувала польську школу;

онлайн-освіта з України більше не дає права на отримання фінансової підтримки;

800 злотих виплачуватимуть, лише якщо дитина вчиться на очному форматі.

За інформацією видання, у 2024 році виплатами за програмою 800+ користувалися батьки 250 тис. українських дітей. Очікується, що після червня 2025 року тисячі українських сімей позбавлять права на допомогу. До того ж аналогічне обмеження запровадили для програми Dobry start — українцям не виплачуватимуть 300 злотих для підготовки до школи.

Як українкам зберегти виплати

Єдиний варіант — влаштувати свою дитину до польського освітнього закладу. Якщо відмовитися від цього, тоді родині скасують виплати.

Нагадаємо, що поляки 1 червня обрали нового президента країни — ним став Кароль Навроцький. Політик під час своєї передвиборчої програми агітував за те, щоби обмежити виплати мігрантам та змінити процедуру легалізації іноземних громадян.

Також ми розповідали, яка країна надає найбільшу допомогу українським громадянам. Наприклад, одна із країн виплачує у 2025 році понад 1 тис. євро дорослим українцям.