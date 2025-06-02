Денежная помощь украинкам в Польше — какие изменения произошли в июне 2025 года

Люди в парке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Польше для украинцев ввели новые правила социальной помощи. Изменения касаются семей, которые воспитывают детей и получают выплаты в рамках программы Rodzina 800 Plus.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что изменилось для украинцев в Польше с июня 2025 года.

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Ранее, как пишет издание InPoland, выплата 800+ предоставлялась украинцам в Польше независимо от того, где именно учился ребенок — дистанционно в украинской школе или стационарно в польской. Но в первый день лета все изменилось. Так, от граждан Украины отныне требуют:

чтобы ребенок обязательно посещал польскую школу;

онлайн-образование из Украины больше не дает права на получение финансовой поддержки;

800 злотых будут выплачивать, только если ребенок учится на очном формате.

По информации издания, в 2024 году выплатами по программе 800+ пользовались родители 250 тыс. украинских детей. Ожидается, что после июня 2025 года тысячи украинских семей лишат права на помощь. К тому же аналогичное ограничение ввели для программы Dobry start — украинцам не будут выплачивать 300 злотых для подготовки к школе.

Как украинкам сохранить выплаты

Единственный вариант — устроить своего ребенка в польское образовательное учреждение. Если отказаться от этого, тогда семье отменят выплаты.

Напомним, что поляки 1 июня избрали нового президента страны — им стал Кароль Навроцкий. Политик во время своей предвыборной программы агитировал за то, чтобы ограничить выплаты мигрантам и изменить процедуру легализации иностранных граждан.

Также мы рассказывали, какая страна оказывает наибольшую помощь украинским гражданам. Например, одна из стран выплачивает в 2025 году более 1 тыс. евро взрослым украинцам.