Выплаты семьям погибших добровольцев — сколько доплатят в 2025 году

Аллея Героев в Киеве. Фото: УНИАН

Семьям украинских защитников, которые добровольно присоединились к армии, увеличат размер денежной помощи в случае гибели добровольца. Соответствующие изменения в Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" внесла Верховная Рада Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов Украины.

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Денежная помощь семьям погибших добровольцев — что изменится в выплатах

Как отмечается, отныне государство будет выплачивать обновленную единовременную денежную помощь семьям гражданских лиц, погибших во время защиты и обороны государства. Если раньше им начисляли по 2 млн грн, то теперь эта сумма возрастет до 15 млн грн. Поэтому семьи, которым ранее уже поступали средства, получат доплату с учетом уже выплаченной помощи.

"Ни одна сумма не вернет самых дорогих, но мы обязаны делать все возможное, чтобы семьи погибших добровольцев чувствовали, что государство помнит и ценит их вклад. Поэтому этот закон — это не только о выплатах, это об уважении и благодарности тем, кто с первого дня стал на защиту страны. Спасибо народным депутатам Украины за поддержку закона", — подчеркнула министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова.

В то же время в проекте закона отмечается, что обновленную единовременную денежную помощь выплатят членам семей гражданских лиц, которые в период с 24 февраля по 25 марта 2022 года "погибли в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины".

Ранее мы рассказывали, кому из украинских военных будут платить по 100 тыс. гривен в 2025 году. Разъяснения предоставили в Министерстве обороны Украины.

Также напомним, что у защитников также есть право на получение 50 тыс. гривен дополнительного вознаграждения. Такую сумму выплачивают за службу в составе органов военного управления и в штабах.