Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Виплати родинам загиблих військових — що зміниться з 2026 року

Виплати родинам загиблих військових — що зміниться з 2026 року

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 23:38
Оновлено: 23:38
Гроші для родин загиблих військових — як і коли зміниться виплата фінансової допомоги
Церемонія прощання. Фото: УНІАН

Верховна Рада України у середу, ухвалила закон та підвищила розмір виплат членам сімей загиблих (померлих) громадян. Йдеться про людей, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Про це йдеться у Законі України "Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян". 

Реклама
Читайте також:

Як зміняться виплати 

Так, згідно з ухваленими змінами, з 1 січня 2026 року щомісячна грошова допомога для родин загиблих українців збільшиться з 1 до 1,5 мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня відповідного року. Тобто, розмір фінансової підтримки становитиме 12 тис. гривень. 

Таким чином, народні обранці законом встановили чіткі норми щодо у випадках, коли в сім’ї претендентами на виплати є кілька осіб

"Невизначеність положення щодо розміру щомісячної грошової виплати у разі наявності двох та більше членів сім’ї змушує громадян звертатися до суду", — вказується у документі. 

Окремо наголошувалося, що у законодавстві вже містяться аналогічні норми. 

"У випадках двох та більше непрацездатних членів сім’ї, пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається в розмірі 100% пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частками", — зазначено в документі.

Що ще варто знати 

Нагадаємо, що розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовців Збройних сил України у 2025 році становить 15 млн гривень. Однак Міноборони у вересні змінило порядок призначення та нарахування допомоги. Тепер: 

  • виплата 1/5 частини від загального розміру ОГД (3 млн грн) здійснюватиметься негайно; 
  • виплата 4/5 від суми допомоги (12 млн грн) проводитиметься поетапно протягом 80 місяців за фіксованим графіком. Це еквівалентно орієнтовно 150 тис. гривень щомісяця.

Нові правила запрацювали з 1 вересня 2025 року. 

Раніше ми розповідали, що родинам загиблих у полоні захисників держава теж надаватиме фінансову підтримку. Відомо, про які суми йдеться. Також ми писали, як довго командування може вивчати заяву від імені родичів загиблого військовослужбовця на отримання держвиплати.

виплати ЗСУ війна в Україні грошова допомога загибель
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації