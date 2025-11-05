Гроші для родин загиблих військових — як і коли зміниться виплата фінансової допомоги

Церемонія прощання. Фото: УНІАН

Верховна Рада України у середу, ухвалила закон та підвищила розмір виплат членам сімей загиблих (померлих) громадян. Йдеться про людей, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Про це йдеться у Законі України "Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян".

Як зміняться виплати

Так, згідно з ухваленими змінами, з 1 січня 2026 року щомісячна грошова допомога для родин загиблих українців збільшиться з 1 до 1,5 мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня відповідного року. Тобто, розмір фінансової підтримки становитиме 12 тис. гривень.

Таким чином, народні обранці законом встановили чіткі норми щодо у випадках, коли в сім’ї претендентами на виплати є кілька осіб

"Невизначеність положення щодо розміру щомісячної грошової виплати у разі наявності двох та більше членів сім’ї змушує громадян звертатися до суду", — вказується у документі.

Окремо наголошувалося, що у законодавстві вже містяться аналогічні норми.

"У випадках двох та більше непрацездатних членів сім’ї, пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається в розмірі 100% пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частками", — зазначено в документі.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовців Збройних сил України у 2025 році становить 15 млн гривень. Однак Міноборони у вересні змінило порядок призначення та нарахування допомоги. Тепер:

виплата 1/5 частини від загального розміру ОГД (3 млн грн) здійснюватиметься негайно;

виплата 4/5 від суми допомоги (12 млн грн) проводитиметься поетапно протягом 80 місяців за фіксованим графіком. Це еквівалентно орієнтовно 150 тис. гривень щомісяця.

Нові правила запрацювали з 1 вересня 2025 року.

