Гроші для родин загиблих військових — як і коли зміниться виплата фінансової допомоги

Виплати родинам загиблих військових — що зміниться з 2026 року
Верховна Рада України у середу, ухвалила закон та підвищила розмір виплат членам сімей загиблих (померлих) громадян. Йдеться про людей, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.
Про це йдеться у Законі України "Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян".
Як зміняться виплати
Так, згідно з ухваленими змінами, з 1 січня 2026 року щомісячна грошова допомога для родин загиблих українців збільшиться з 1 до 1,5 мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня відповідного року. Тобто, розмір фінансової підтримки становитиме 12 тис. гривень.
Таким чином, народні обранці законом встановили чіткі норми щодо у випадках, коли в сім’ї претендентами на виплати є кілька осіб
"Невизначеність положення щодо розміру щомісячної грошової виплати у разі наявності двох та більше членів сім’ї змушує громадян звертатися до суду", — вказується у документі.
Окремо наголошувалося, що у законодавстві вже містяться аналогічні норми.
"У випадках двох та більше непрацездатних членів сім’ї, пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається в розмірі 100% пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частками", — зазначено в документі.
Що ще варто знати
Нагадаємо, що розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовців Збройних сил України у 2025 році становить 15 млн гривень. Однак Міноборони у вересні змінило порядок призначення та нарахування допомоги. Тепер:
- виплата 1/5 частини від загального розміру ОГД (3 млн грн) здійснюватиметься негайно;
- виплата 4/5 від суми допомоги (12 млн грн) проводитиметься поетапно протягом 80 місяців за фіксованим графіком. Це еквівалентно орієнтовно 150 тис. гривень щомісяця.
Нові правила запрацювали з 1 вересня 2025 року.
Раніше ми розповідали, що родинам загиблих у полоні захисників держава теж надаватиме фінансову підтримку. Відомо, про які суми йдеться. Також ми писали, як довго командування може вивчати заяву від імені родичів загиблого військовослужбовця на отримання держвиплати.
