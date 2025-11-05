Видео
Україна
Видео

Выплаты семьям погибших военных — что изменится с 2026 года

Дата публикации 5 ноября 2025 23:38
обновлено: 23:38
Деньги для семей погибших военных — как и когда изменится выплата финансовой помощи
Церемония прощания. Фото: УНИАН

Верховная Рада Украины в среду приняла закон и повысила размер выплат членам семей погибших (умерших) граждан. Речь идет о людях, которые имеют особые заслуги перед Родиной.

Об этом говорится в Законе Украины "О ежемесячной денежной выплате некоторым категориям граждан".

Как изменятся выплаты

Так, согласно принятым изменениям, с 1 января 2026 года ежемесячная денежная помощь для семей погибших украинцев увеличится с 1 до 1,5 минимальной зарплаты, установленной на 1 января соответствующего года. То есть, размер финансовой поддержки составит 12 тыс. гривен.

Таким образом, народные избранники законом установили четкие нормы в случаях, когда в семье претендентами на выплаты являются несколько человек

"Неопределенность положения о размере ежемесячной денежной выплаты при наличии двух и более членов семьи заставляет граждан обращаться в суд", — указывается в документе.

Отдельно отмечалось, что в законодательстве уже содержатся аналогичные нормы.

"В случаях двух и более нетрудоспособных членов семьи, пенсия в связи с потерей кормильца назначается в размере 100% пенсии по возрасту умершего кормильца, которая распределяется между ними равными долями", — говорится в документе.

Что еще стоит знать

Напомним, что размер единовременной денежной помощи в случае гибели военнослужащих Вооруженных сил Украины в 2025 году составляет 15 млн гривен. Однако Минобороны в сентябре изменило порядок назначения и начисления помощи. Теперь:

  • выплата 1/5 части от общего размера ОГД (3 млн грн) будет осуществляться немедленно;
  • выплата 4/5 от суммы помощи (12 млн грн) будет проводиться поэтапно в течение 80 месяцев по фиксированному графику. Это эквивалентно ориентировочно 150 тыс. гривен ежемесячно.

Новые правила заработали с 1 сентября 2025 года.

Ранее мы рассказывали, что семьям погибших в плену защитников государство тоже будет оказывать финансовую поддержку. Известно, о каких суммах идет речь. Также мы писали, как долго командование может изучать заявление от имени родственников погибшего военнослужащего на получение госвыплаты.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
