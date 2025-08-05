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Главная Финансы Выплаты, льготы и соцгарантии — как быстро возвращают после СОЧ

Выплаты, льготы и соцгарантии — как быстро возвращают после СОЧ

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 18:35
Возобновление всех выплат после СОЧ — что должны знать военнослужащие
Военнослужащие ВСУ. Фото: УНИАН

У военных, самовольно оставивших части (СОЧ), еще есть время до 30 августа 2025 года вернуться на службу и избежать уголовной ответственности. После возвращения на службу защитники также получат шанс на восстановление приостановленного денежного обеспечения и не только.

В Киевском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) объяснили, на каких условиях военному, который вернулся после СОЧ, возобновят все положенные денежные выплаты.

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Как отмечается в сообщении, для возвращения военный должен добровольно обратиться в орган управления военной службы правопорядка ВСУ, одного из батальонов резерва, ГБР или Нацполиции Украины. Его восстановление на службе состоится в течение 72 часов. Одновременно восстанавливается и выплата денежного обеспечения, а также военный снова получит:

  • продовольственное обеспечение;
  • вещевое обеспечение;
  • другие виды обеспечения.

Кроме того, с момента восстановления на службе военнослужащие получают все льготы и социальные гарантии, предусмотренные законодательством Украины.

О чем еще стоит знать военнослужащим

Операторы дронов в 2025 году смогут стать участниками программы "Контракт 18-24". Военнослужащим тоже предоставят выплату в 1 млн грн за подписание контракта, а когда они уволятся со службы — получат дополнительную поддержку от государства, в частности ипотеку под 0%.

Напомним, что государство выплачивает бойцам компенсацию в случае ранения, получения инвалидности или потери трудоспособности. Адвокат Екатерина Жегестовская объяснила, от чего зависит сумма помощи. Узнавайте также, каким будет денежное обеспечение в ВСУ в августе.

выплаты ВСУ деньги СОЧ денежная помощь
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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