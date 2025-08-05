Возобновление всех выплат после СОЧ — что должны знать военнослужащие

Военнослужащие ВСУ. Фото: УНИАН

У военных, самовольно оставивших части (СОЧ), еще есть время до 30 августа 2025 года вернуться на службу и избежать уголовной ответственности. После возвращения на службу защитники также получат шанс на восстановление приостановленного денежного обеспечения и не только.

В Киевском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) объяснили, на каких условиях военному, который вернулся после СОЧ, возобновят все положенные денежные выплаты.

Реклама

Читайте также:

Когда военные после СОЧ снова получают выплаты

Как отмечается в сообщении, для возвращения военный должен добровольно обратиться в орган управления военной службы правопорядка ВСУ, одного из батальонов резерва, ГБР или Нацполиции Украины. Его восстановление на службе состоится в течение 72 часов. Одновременно восстанавливается и выплата денежного обеспечения, а также военный снова получит:

продовольственное обеспечение;

вещевое обеспечение;

другие виды обеспечения.

Кроме того, с момента восстановления на службе военнослужащие получают все льготы и социальные гарантии, предусмотренные законодательством Украины.

О чем еще стоит знать военнослужащим

Операторы дронов в 2025 году смогут стать участниками программы "Контракт 18-24". Военнослужащим тоже предоставят выплату в 1 млн грн за подписание контракта, а когда они уволятся со службы — получат дополнительную поддержку от государства, в частности ипотеку под 0%.

Напомним, что государство выплачивает бойцам компенсацию в случае ранения, получения инвалидности или потери трудоспособности. Адвокат Екатерина Жегестовская объяснила, от чего зависит сумма помощи. Узнавайте также, каким будет денежное обеспечение в ВСУ в августе.