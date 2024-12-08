Яку фінансову допомогу на поховання можуть отримати українці в 2025 році

Гроші вруках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Наступного року українцям можуть надати державну допомогу на покриття витрат на поховання родичів. Виплата буде направлена тим, хто фактично здійснив поховання.

Про це йдеться на порталі Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Розмір допомоги на поховання визначається залежно від законодавства, згідно з яким призначено пенсію. Наприклад, якщо пенсіонер отримував пенсію за Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", допомога виплачується у вигляді тримісячної пенсії. Водночас вона не може бути меншою за п’ятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 13 420 гривень.

Для осіб, пенсія яких призначена відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" або інших нормативних актів, розмір допомоги на поховання становить дві пенсії, які пенсіонер отримував на момент своєї смерті.

Як отримати виплати на поховання

Щоб отримати допомогу на поховання, українцям потрібно звернутися до сервісного центру ПФУ. Виплата коштів здійснюється безпосередньо на банківський рахунок особи, яка взяла на себе організацію поховання.

Для отримання допомоги на поховання потрібно надати оригінали таких документів:

Паспорт та ідентифікаційний код;

Заяву на виплату допомоги на поховання (заповнюється під час приймання);

Свідоцтво про смерть;

Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть або довідку про смерть пенсіонера;

Реквізити банківського рахунку заявника.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні для родин загиблих військових передбачено ряд спеціальних виплат. Однією з них є одноразова допомога, яка надається для встановлення надмогильного пам'ятника загиблим захисникам.

Також ми писали, що в Києві родини загиблих ветеранів війни можуть отримати часткову грошову допомогу для покриття витрат на поховання. Ця підтримка надається сім'ям ветеранів, які брали участь в антитерористичній операції.