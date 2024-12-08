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Выплаты на похороны в 2025 году — как изменится помощь

8 декабря 2024 11:00
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Какую финансовую помощь на захоронение могут получить украинцы в 2025 году
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В следующем году украинцам может быть предоставлена государственная помощь на покрытие расходов на погребение родственников. Выплата будет направлена тем, кто фактически совершил погребение.

Об этом сказано на портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Размер пособия на погребение определяется в зависимости от законодательства, согласно которому назначена пенсия. Например, если пенсионер получал пенсию по Закону Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц", пособие выплачивается в виде трехмесячной пенсии. В то же время она не может быть меньше пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что составляет 13 420 гривен.

Для лиц, пенсия которых назначена в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" или других нормативных актов, размер пособия на погребение составляет две пенсии, получаемые пенсионером на момент своей смерти.

Как получить выплаты на погребение

Чтобы получить помощь на похоронах, украинцам нужно обратиться в сервисный центр ПФУ. Выплата средств производится непосредственно на банковский счет лица, взявшего на себя организацию захоронения.

Для получения пособия на погребение нужно предоставить оригиналы следующих документов:

  • Паспорт и идентификационный код;
  • Заявление на выплату пособия на погребение (заполняется во время приема);
  • Свидетельство о смерти;
  • Выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти или справку о смерти пенсионера;
  • Реквизиты банковского счёта заявителя.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине для семей погибших военных предусмотрен ряд специальных выплат. Одной из них является одноразовая помощь, предоставляемая для установки надгробного памятника погибшим защитникам.

Также мы писали, что в Киеве семьи погибших ветеранов войны могут получить частичную денежную помощь для покрытия расходов на погребение. Эта поддержка предоставляется семьям ветеранов, участвовавших в антитеррористической операции.

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