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Выплаты до 243 тыс. грн в июне — кто из военных имеет право

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Дата публикации 28 мая 2025 14:30
Денежное обеспечение в ВСУ — кто из военных получит 243 тыс. грн в июне
Украинские военные на фронте. Фото: 5 ОШБр

Украинским военнослужащим Вооруженных сил, которые стоят на защите страны от российской агрессии, предусмотрен ряд дополнительных денежных вознаграждений в июне 2025 года. Речь идет о шести основных видах соответствующих доплат.

Это прописано в приказе №556 Министерства обороны.

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На какие виды дополнительных вознаграждений имеют право бойцы ВСУ

Дополнительные денежные вознаграждения в украинской армии зависят от определенных обстоятельств. При назначении таких выплат учитывают:

  • вид деятельности военных;
  • регион несения военной службы;
  • степень вовлеченности к отпору российской агрессии.

В целом, согласно приказу "Об утверждении изменений в Порядок выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам", предусматривается предоставление шести ключевых видов доплат к должностным окладам военных.

  • Первый вид денежного вознаграждения в 100 тыс. грн

Доплата в 100 тыс. грн предоставляется военным за непосредственную борьбу с врагом на передовой. На нее имеют право бойцы, осуществляющие обеспечение мероприятий по нацбезопасности и обороне, отпору и сдерживанию российской агрессии, на территории их проведения, в частности на захваченной противником. Такая выплата сохраняется для семей пленных бойцов, пропавших без вести и в период лечения и реабилитации от ранений или травм, полученных из-за обороны страны.

  • Второй вид дополнительной доплаты в 50 тыс. грн

Сумма в 50 тыс. грн назначается военнослужащим, которые выполняют боевые задачи, находясь в составе органов военных управлений, штабов группировок войск/штабов тактических групп в пункте управления оперативно-стратегической группировки войск на определенных территориях. Речь идет о службе в районах ведения боевых действий, если пункт осуществляет выполнение оперативного управления частями войск. Такой список органов военного управления должен утверждать Главнокомандующий Вооруженных сил или начальник Генерального штаба.

  • Третий вид вознаграждения в 30 тыс. грн

Доплату в 30 тыс. грн предоставляют военнослужащим за выполнение боевых или спецзаданий в рамках боевых приказов. Речь идет о:

  • бойцах, которые несут службу в составе группировок войск Сил обороны страны, резерва Главнокомандующего ВСУ, развернутых пунктов управления Генерального штаба, управляющих группировками войск (сил);
  • военнослужащих из числа противовоздушного "закрытия неба" и наземной обороны объектов критической инфраструктуры, согласно боевым распоряжениям;
  • военных по всестороннему обеспечению группировок войск на территории проведения боевых действий, согласно боевым логистическим распоряжениям.
  • Четвертый вид доплаты в 70 тыс. грн

Дополнительную выплату в 70 тыс. грн начисляют военным, которые участвуют в боевых действиях на фронте или выполняют задачи в тылу врага.

При этом такая доплата не делает невозможным получение 100 тыс. грн дополнительного вознаграждения бойцами за выполнение определенных боевых задач.

  • Пятый вид вознаграждения от 15 тыс. до 30 тыс. грн

Доплаты к окладам от 15 тыс. до 30 тыс. грн предоставляются инструкторам в учебных воинских частях.

  • Шестой вид доплаты от 8 тыс. до 20 тыс. грн

Такой вид вознаграждения предоставляют курсантам военных высших учебных заведений. Базовый размер денежного обеспечения курсантов составляет 8 тыс. грн. Для отличников выпускного курса и тем, кто проходит стажировку, предоставляют 20,1 тыс. грн.

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Доплаты к окладам. Источник: Минобороны

Другие доплаты в украинской армии

Кроме того, предусмотрены денежные вознаграждения за уничтожение вражеской военной техники. В зависимости от вида трофейной российской техники предусматривается вознаграждение в размере от 12 до 243 тыс. грн.

В частности, дополнительная выплата за уничтожение корабля составляет 243,6 тыс. грн, а ликвидация боевого самолета — 121,8 тыс. грн.

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Доплаты за уничтожение техники. Источник: Минобороны

Напомним, что премии являются также дополнительным видом ежемесячного денежного обеспечения военных ВСУ. Их начисляют в соответствии с личным вкладом в результат службы.

Также мы сообщали о том, как военным можно получить компенсации за недочисление зарплаты. Средняя сумма недоплаты зависит от должности и звания, тарифного коэффициента.

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Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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