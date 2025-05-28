Денежное обеспечение в ВСУ — кто из военных получит 243 тыс. грн в июне

Украинские военные на фронте. Фото: 5 ОШБр

Украинским военнослужащим Вооруженных сил, которые стоят на защите страны от российской агрессии, предусмотрен ряд дополнительных денежных вознаграждений в июне 2025 года. Речь идет о шести основных видах соответствующих доплат.

Это прописано в приказе №556 Министерства обороны.

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Дополнительные денежные вознаграждения в украинской армии зависят от определенных обстоятельств. При назначении таких выплат учитывают:

вид деятельности военных;

регион несения военной службы;

степень вовлеченности к отпору российской агрессии.

В целом, согласно приказу "Об утверждении изменений в Порядок выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам", предусматривается предоставление шести ключевых видов доплат к должностным окладам военных.

Первый вид денежного вознаграждения в 100 тыс. грн

Доплата в 100 тыс. грн предоставляется военным за непосредственную борьбу с врагом на передовой. На нее имеют право бойцы, осуществляющие обеспечение мероприятий по нацбезопасности и обороне, отпору и сдерживанию российской агрессии, на территории их проведения, в частности на захваченной противником. Такая выплата сохраняется для семей пленных бойцов, пропавших без вести и в период лечения и реабилитации от ранений или травм, полученных из-за обороны страны.

Второй вид дополнительной доплаты в 50 тыс. грн

Сумма в 50 тыс. грн назначается военнослужащим, которые выполняют боевые задачи, находясь в составе органов военных управлений, штабов группировок войск/штабов тактических групп в пункте управления оперативно-стратегической группировки войск на определенных территориях. Речь идет о службе в районах ведения боевых действий, если пункт осуществляет выполнение оперативного управления частями войск. Такой список органов военного управления должен утверждать Главнокомандующий Вооруженных сил или начальник Генерального штаба.

Третий вид вознаграждения в 30 тыс. грн

Доплату в 30 тыс. грн предоставляют военнослужащим за выполнение боевых или спецзаданий в рамках боевых приказов. Речь идет о:

бойцах, которые несут службу в составе группировок войск Сил обороны страны, резерва Главнокомандующего ВСУ, развернутых пунктов управления Генерального штаба, управляющих группировками войск (сил);

военнослужащих из числа противовоздушного "закрытия неба" и наземной обороны объектов критической инфраструктуры, согласно боевым распоряжениям;

военных по всестороннему обеспечению группировок войск на территории проведения боевых действий, согласно боевым логистическим распоряжениям.

Четвертый вид доплаты в 70 тыс. грн

Дополнительную выплату в 70 тыс. грн начисляют военным, которые участвуют в боевых действиях на фронте или выполняют задачи в тылу врага.

При этом такая доплата не делает невозможным получение 100 тыс. грн дополнительного вознаграждения бойцами за выполнение определенных боевых задач.

Пятый вид вознаграждения от 15 тыс. до 30 тыс. грн

Доплаты к окладам от 15 тыс. до 30 тыс. грн предоставляются инструкторам в учебных воинских частях.

Шестой вид доплаты от 8 тыс. до 20 тыс. грн

Такой вид вознаграждения предоставляют курсантам военных высших учебных заведений. Базовый размер денежного обеспечения курсантов составляет 8 тыс. грн. Для отличников выпускного курса и тем, кто проходит стажировку, предоставляют 20,1 тыс. грн.

Доплаты к окладам. Источник: Минобороны

Другие доплаты в украинской армии

Кроме того, предусмотрены денежные вознаграждения за уничтожение вражеской военной техники. В зависимости от вида трофейной российской техники предусматривается вознаграждение в размере от 12 до 243 тыс. грн.

В частности, дополнительная выплата за уничтожение корабля составляет 243,6 тыс. грн, а ликвидация боевого самолета — 121,8 тыс. грн.

Доплаты за уничтожение техники. Источник: Минобороны

Напомним, что премии являются также дополнительным видом ежемесячного денежного обеспечения военных ВСУ. Их начисляют в соответствии с личным вкладом в результат службы.

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