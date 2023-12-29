Зарплаты и доплаты военным в 2024 году — известно, какие будут суммы

Денежные купюры. Фото: РБК-Украина

В Украине в 2024 году финансирование оборонного сектора по сравнению с довоенным периодом вырастет в 10 раз. В частности, на денежное довольствие и доплаты военнослужащим направят более 751 млрд гривен.

Об этом говорится в заявлении заместителя главы Министерства обороны Юрия Джигира, информирует ВВС Украина.

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Выплаты военным в 2024 году

Как отмечает чиновник, украинским военным в дальнейшем будут выплачиваться доплаты в сумме от 30 до 100 тыс. гривен. Власти намерены сохранить соответствующие выплаты до конца военного положения, что предусмотрено правительственным постановлением №168.

Перерасчета денежных доплат в 2024-м не будет, все суммы для военнослужащих будут оставаться на уровне, утвержденном на текущий год.

Также будут учитывать, какая будет динамика фронта и рост потребностей армии. Если интенсивность боев усилится, возрастет численность военных, то объем финансирования повысят, пересмотрев оборонный бюджет. Пока в ведомстве не берутся делать точные прогнозы.

"Оборонительный бюджет заложен в условиях наибольшего вооруженного конфликта в Европе со времен Второй мировой. На поле боя ведется постоянная ожесточенная борьба, так что вероятность увеличения интенсивности боевых действий существует ежедневно. Это следует учитывать, как и возможный рост численности армии, которую нужно будет своевременно обеспечивать", — сообщил представитель Минобороны.

Финансирование оборонного ведомства

Всего в 2024-м расходы на нужды оборонного ведомства составят рекордные 1,164 трлн гривен.

В предыдущие годы оборонный бюджет имел такой объем:

2021 год — 120 млрд грн;

2022 год — 555 млрд грн;

2023 год — 860 млрд грн.

Что еще стоит знать

Напомним, мы информировали, как военным оформить помощь при ранении на фронте. Выплата дополнительного вознаграждения ("боевых") осуществляется за период стационарного лечения военного в учреждениях здравоохранения

Также мы писали, что каждый военнослужащий Вооруженных сил Украины имеет право выйти на пенсию после увольнения с военной службы. При этом государством предусмотрено три вида пенсионных выплат.