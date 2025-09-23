Відео
Україна
Трамп висловився про закінчення війни в Україні
Виплати дітям загиблих військових — чи має значення розпорядження

Виплати дітям загиблих військових — чи має значення розпорядження

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 20:25
Допомога родинам загиблих — чи отримає виплати дитина, не зазначена в розпорядженні
Гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE

У разі загибелі військовослужбовця члени його сім’ї мають право на одноразову грошову допомогу. Захисник за життя може скласти особисте розпорядження й визначити, хто отримає ці виплати та в яких частках. При цьому в документі вказуються як дорослі члени родини, так і неповнолітні.

Фахівці "Гончаренко центру" пояснили, чи може малолітня дитина претендувати на грошову допомогу, якщо вона не була зазначена в особистому розпорядженні військовослужбовця.

Читайте також:

Відповідно до ч. 2 ст. 16-1 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" незалежно від змісту особистого розпорядження право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги  у розмірі 50 відсотків частки, яка належала б кожному з них у разі призначення і виплати одноразової грошової допомоги за відсутності особистого розпорядження, мають:

  • малолітні;
  • неповнолітні;
  • повнолітні непрацездатні діти;
  • непрацездатна вдова (вдівець);
  • непрацездатні батьки загиблої (померлої) особи.

Тобто, малолітня дитина має право на виплати у разі загибелі батька-військовослужбовця, навіть якщо вона не вказана в особистому розпорядженні.

Виплати родичам загиблих здійснюватимуть по-новому

З 1 вересня 2025 року дещо змінився процес виплат родичам загиблих військовослужбовців Збройних сил України. 

Загальний розмір одноразової грошової допомоги й надалі становить 15 мільйонів гривень. Початково, як і дотепер, родичі загиблого отримуватимуть п’яту частину від загальної суми, то 3 мільйони гривень. Решта суми —  12 мільйонів гривень — буде виплачуватися поетапно протягом 80 місяців.

"Це еквівалентно орієнтовно 150 тис. грн щомісяця, що забезпечує довгострокову фінансову опору родинам", — підкреслили у Міністерстві оборони України.

У військовому відомстві також наголосили, що запровадження такого рівномірного графіка виплат підсилить плановість та стійкість системи підтримки, одночасно зберігаючи термінову частину допомоги для покриття першочергових потреб родин українських воїнів.

Раніше ми писали, що Міноборони спростило оформлення даних про загиблих і безвісти зниклих.

Також дізнавайтеся, за яких обставин діти загиблого воїна не мають права на виплату.

виплати діти військові соціальна допомога загиблі
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
