Допомога родинам загиблих — чи отримає виплати дитина, не зазначена в розпорядженні

Гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE

У разі загибелі військовослужбовця члени його сім’ї мають право на одноразову грошову допомогу. Захисник за життя може скласти особисте розпорядження й визначити, хто отримає ці виплати та в яких частках. При цьому в документі вказуються як дорослі члени родини, так і неповнолітні.

Фахівці "Гончаренко центру" пояснили, чи може малолітня дитина претендувати на грошову допомогу, якщо вона не була зазначена в особистому розпорядженні військовослужбовця.

Відповідно до ч. 2 ст. 16-1 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" незалежно від змісту особистого розпорядження право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги у розмірі 50 відсотків частки, яка належала б кожному з них у разі призначення і виплати одноразової грошової допомоги за відсутності особистого розпорядження, мають:

малолітні;

неповнолітні;

повнолітні непрацездатні діти;

непрацездатна вдова (вдівець);

непрацездатні батьки загиблої (померлої) особи.

Тобто, малолітня дитина має право на виплати у разі загибелі батька-військовослужбовця, навіть якщо вона не вказана в особистому розпорядженні.

Виплати родичам загиблих здійснюватимуть по-новому

З 1 вересня 2025 року дещо змінився процес виплат родичам загиблих військовослужбовців Збройних сил України.

Загальний розмір одноразової грошової допомоги й надалі становить 15 мільйонів гривень. Початково, як і дотепер, родичі загиблого отримуватимуть п’яту частину від загальної суми, то 3 мільйони гривень. Решта суми — 12 мільйонів гривень — буде виплачуватися поетапно протягом 80 місяців.

"Це еквівалентно орієнтовно 150 тис. грн щомісяця, що забезпечує довгострокову фінансову опору родинам", — підкреслили у Міністерстві оборони України.

У військовому відомстві також наголосили, що запровадження такого рівномірного графіка виплат підсилить плановість та стійкість системи підтримки, одночасно зберігаючи термінову частину допомоги для покриття першочергових потреб родин українських воїнів.

