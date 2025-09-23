Видео
Україна
Выплаты детям погибших военных — имеет ли значение распоряжение

Выплаты детям погибших военных — имеет ли значение распоряжение

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 20:25
Помощь семьям погибших — получит ли выплаты ребенок, не указанный в распоряжении
Гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE

В случае гибели военнослужащего члены его семьи имеют право на единовременную денежную помощь. Защитник при жизни может составить личное распоряжение и определить, кто получит эти выплаты и в каких долях. При этом в документе указываются как взрослые члены семьи, так и несовершеннолетние.

Специалисты "Гончаренко центра" объяснили, может ли малолетний ребенок претендовать на денежную помощь, если он не был указан в личном распоряжении военнослужащего.

Согласно ч. 2 ст. 16-1 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" независимо от содержания личного распоряжения право на назначение и получение единовременной денежной помощи в размере 50 процентов доли, которая принадлежала бы каждому из них в случае назначения и выплаты единовременной денежной помощи при отсутствии личного распоряжения, имеют:

  • малолетние;
  • несовершеннолетние;
  • совершеннолетние нетрудоспособные дети;
  • нетрудоспособная вдова (вдовец);
  • нетрудоспособные родители погибшего (умершего) лица.

То есть, малолетний ребенок имеет право на выплаты в случае гибели отца-военнослужащего, даже если он не указан в личном распоряжении.

Выплаты родственникам погибших будут осуществлять по-новому

С 1 сентября 2025 года несколько изменился процесс выплат родственникам погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Общий размер единовременной денежной помощи и в дальнейшем составляет 15 миллионов гривен. Изначально, как и до сих пор, родственники погибшего будут получать пятую часть от общей суммы, то есть 3 миллиона гривен. Остальная сумма — 12 миллионов гривен — будет выплачиваться поэтапно в течение 80 месяцев.

"Это эквивалентно ориентировочно 150 тыс. грн ежемесячно, что обеспечивает долгосрочную финансовую опору семьям", — подчеркнули в Министерстве обороны Украины.

В военном ведомстве также отметили, что введение такого равномерного графика выплат усилит плановость и устойчивость системы поддержки, одновременно сохраняя срочную часть помощи для покрытия первоочередных потребностей семей украинских воинов.

Ранее мы писали, что Минобороны упростило оформление данных о погибших и без вести пропавших.

Также узнавайте, при каких обстоятельствах дети погибшего воина не имеют права на выплату.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
