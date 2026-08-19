Виплати дітям з інвалідністю зростуть: нові суми з 2027 року

Мати з дитиною. Фото: УНІАН

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Для родин, які щодня витрачають немалі кошти на лікування, реабілітацію та догляд за дитиною з інвалідністю, незабаром держава платитиме більше грошей. Верховна Рада 19 серпня ухвалила зміни у фінансовій підтримці таких сімей з 2027 року. Разом з тим вони зможуть отримувати більше соціальних послуг. Наразі закон готується на підпис.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на законопроєкт №14191 від 05.11.2025.

Що змінюється

Головна зміна стосується виплат, які прив’яжуть до нової базової величини. Її розмір із 2027 року визначатимуть у держбюджеті, але він не може бути меншим за 4000 гривень. Тобто замість кількох окремих показників держава використовуватиме одну базу, від якої рахуватимуть розмір допомоги.

Крім грошей, нова система передбачає соціальні послуги для дітей та їхніх родин. Зокрема, йдеться про послугу раннього втручання для дітей, які її потребують.

Скільки отримуватимуть діти та дорослі

За законом щомісячна державна допомога становитиме:

Дітям з інвалідністю до 18 років — 200% базової величини. Людям з інвалідністю з дитинства:

I групи — 200%;

II групи — 100%;

III групи — 75%.

Якщо базову величину у 2027 році встановлять на рівні мінімальних 4000 гривень, це означатиме відповідно 8000, 8000, 4000 та 3000 гривень основної допомоги.

Скільки доплачуватимуть на догляд

Для людини з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи А вона становитиме 200% базової величини, для підгрупи Б — 100%.

Для дитини з інвалідністю підгрупи А до 18 років надбавка також становитиме 200% базової величини.

Якщо дитина має інвалідність, але не належить до підгрупи А і потребує догляду, надбавка становитиме 100% базової величини за наявності відповідного підтвердження лікарсько-консультативної комісії.

Що буде з тими, хто перебуває на повному державному утриманні

Для дітей з інвалідністю та людей з інвалідністю з дитинства, які перебувають у закладах на повному державному утриманні, передбачили окремий перехідний механізм.

До 1 січня 2028 року безпосередньо людині або її законному представнику виплачуватимуть 25% призначеної допомоги, а решту коштів спрямовуватимуть закладу на покращення умов проживання.

З 2028 року частка, яку людина отримуватиме безпосередньо, зросте до 50%. Інші 50% заклад отримуватиме на соціальні послуги за договором.

Коли почнуть платити за новими правилами

Сам закон уже ухвалений Верховною Радою. Водночас нові правила виплат мають запрацювати з 1 січня 2027 року. Тож у 2026 році розміри виплат не змінюються автоматично лише через ухвалення цього закону. Головні зміни родини відчують уже після запуску нової системи у 2027 році.

Виплати і надбавку на догляд призначатиме та виплачуватиме Пенсійний фонд України.

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