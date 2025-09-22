В Україні можуть зрости виплати чорнобильцям — які суми заклали в проєкт Держбюджету-2026

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Український уряд заклав у проєкт Держбюджету-2026 збільшення щомісячних доплат для пенсіонерів, які проживають у зонах відселення після аварії на Чорнобильській АЕС. Сума надбавки зросте через підвищення прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Яку надбавку до пенсії хочуть встановити чорнобильцям

Згідно з проєктом Закону про Державний бюджет України на 2026 рік, непрацюючі пенсіонери, які постійно мешкають у зонах безумовного та гарантованого добровільного відселення після аварії на ЧАЕС, отримають право на щомісячну доплату у розмірі 2 595 грн. Підвищення обумовлене збільшенням мінімальної пенсії з 2 391 до 2 595 грн.

Виплата нараховуватиметься громадянам, які жили чи працювали на забруднених територіях на момент катастрофи 26 квітня 1986 року або до 1 січня 1993 року, і мають офіційний статус постраждалих від Чорнобильської катастрофи.

Хто не отримає доплату

Доплата не поширюється на тих, хто виїхав із чорнобильських зон після аварії та повернувся згодом, а також на тих, хто зареєструвався там уже після 1986 року.

Якщо пенсіонер залишив територію відселення або працевлаштувався поза її межами, виплата автоматично припиняється.

Контроль здійснюватиметься через державні реєстри, зокрема Єдиний демографічний та Реєстр соцстрахування.

Яку доплату отримують чорнобильці у 2025 році

Наразі розмір надбавки становить 2 361 грн, що дорівнює прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб. З підвищенням цього показника у 2026 році надбавку відповідно збільшать.

За даними уряду, кількість отримувачів, які підтвердили місце проживання в забрудненій зоні, становить близько 105,2 тис. осіб. Додаткові витрати на виплати оцінюються майже у 300 млн грн, які вже закладено у трансфер Пенсійному фонду.

Раніше ми писали, що в Україні люди, які брали участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, отримують державні пенсії та додаткові виплати. Розмір їх пенсійного забезпечення залежить від категорії отримувача.

