Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Выплаты чернобыльцам могут пересмотреть — новые суммы

Выплаты чернобыльцам могут пересмотреть — новые суммы

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 10:13
В Украине могут вырасти выплаты чернобыльцам — какие суммы заложили в проект Госбюджета-2026
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Украинское правительство заложило в проект Госбюджета-2026 увеличение ежемесячных доплат для пенсионеров, проживающих в зонах отселения после аварии на Чернобыльской АЭС. Сумма надбавки возрастет из-за повышения прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Об этом сообщает издание "На пенсии".

Реклама
Читайте также:

Какую надбавку к пенсии хотят установить чернобыльцам

Согласно проекту Закона о Государственном бюджете Украины на 2026 год, неработающие пенсионеры, которые постоянно проживают в зонах безусловного и гарантированного добровольного отселения после аварии на ЧАЭС, получат право на ежемесячную доплату в размере 2 595 грн. Повышение обусловлено увеличением минимальной пенсии с 2 391 до 2 595 грн.

Выплата будет начисляться гражданам, которые жили или работали на загрязненных территориях на момент катастрофы 26 апреля 1986 года или до 1 января 1993 года, и имеют официальный статус пострадавших от Чернобыльской катастрофы.

Кто не получит доплату

Доплата не распространяется на тех, кто выехал из чернобыльских зон после аварии и вернулся впоследствии, а также на тех, кто зарегистрировался там уже после 1986 года.

Если пенсионер покинул территорию отселения или трудоустроился за ее пределами, выплата автоматически прекращается.

Контроль будет осуществляться через государственные реестры, в частности Единый демографический и Реестр соцстрахования.

Какую доплату получают чернобыльцы в 2025 году

Сейчас размер надбавки составляет 2 361 грн, что равно прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц. С повышением этого показателя в 2026 году надбавку соответственно увеличат.

По данным правительства, количество получателей, которые подтвердили место жительства в загрязненной зоне, составляет около 105,2 тыс. человек. Дополнительные расходы на выплаты оцениваются почти в 300 млн грн, которые уже заложены в трансфер Пенсионному фонду.

Ранее мы писали, что в Украине люди, которые принимали участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, получают государственные пенсии и дополнительные выплаты. Размер их пенсионного обеспечения зависит от категории получателя.

Также узнавайте, сколько времени нельзя будет жить в Чернобыле.

пенсии Чернобыль социальная защита спецпенсии доплаты
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации