В Украине могут вырасти выплаты чернобыльцам — какие суммы заложили в проект Госбюджета-2026

Украинское правительство заложило в проект Госбюджета-2026 увеличение ежемесячных доплат для пенсионеров, проживающих в зонах отселения после аварии на Чернобыльской АЭС. Сумма надбавки возрастет из-за повышения прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Согласно проекту Закона о Государственном бюджете Украины на 2026 год, неработающие пенсионеры, которые постоянно проживают в зонах безусловного и гарантированного добровольного отселения после аварии на ЧАЭС, получат право на ежемесячную доплату в размере 2 595 грн. Повышение обусловлено увеличением минимальной пенсии с 2 391 до 2 595 грн.

Выплата будет начисляться гражданам, которые жили или работали на загрязненных территориях на момент катастрофы 26 апреля 1986 года или до 1 января 1993 года, и имеют официальный статус пострадавших от Чернобыльской катастрофы.

Кто не получит доплату

Доплата не распространяется на тех, кто выехал из чернобыльских зон после аварии и вернулся впоследствии, а также на тех, кто зарегистрировался там уже после 1986 года.

Если пенсионер покинул территорию отселения или трудоустроился за ее пределами, выплата автоматически прекращается.

Контроль будет осуществляться через государственные реестры, в частности Единый демографический и Реестр соцстрахования.

Какую доплату получают чернобыльцы в 2025 году

Сейчас размер надбавки составляет 2 361 грн, что равно прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц. С повышением этого показателя в 2026 году надбавку соответственно увеличат.

По данным правительства, количество получателей, которые подтвердили место жительства в загрязненной зоне, составляет около 105,2 тыс. человек. Дополнительные расходы на выплаты оцениваются почти в 300 млн грн, которые уже заложены в трансфер Пенсионному фонду.

Ранее мы писали, что в Украине люди, которые принимали участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, получают государственные пенсии и дополнительные выплаты. Размер их пенсионного обеспечения зависит от категории получателя.

Также узнавайте, сколько времени нельзя будет жить в Чернобыле.