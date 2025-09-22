В Украине могут вырасти выплаты чернобыльцам — какие суммы заложили в проект Госбюджета-2026

Выплаты чернобыльцам могут пересмотреть — новые суммы
Украинское правительство заложило в проект Госбюджета-2026 увеличение ежемесячных доплат для пенсионеров, проживающих в зонах отселения после аварии на Чернобыльской АЭС. Сумма надбавки возрастет из-за повышения прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.
Какую надбавку к пенсии хотят установить чернобыльцам
Согласно проекту Закона о Государственном бюджете Украины на 2026 год, неработающие пенсионеры, которые постоянно проживают в зонах безусловного и гарантированного добровольного отселения после аварии на ЧАЭС, получат право на ежемесячную доплату в размере 2 595 грн. Повышение обусловлено увеличением минимальной пенсии с 2 391 до 2 595 грн.
Выплата будет начисляться гражданам, которые жили или работали на загрязненных территориях на момент катастрофы 26 апреля 1986 года или до 1 января 1993 года, и имеют официальный статус пострадавших от Чернобыльской катастрофы.
Кто не получит доплату
Доплата не распространяется на тех, кто выехал из чернобыльских зон после аварии и вернулся впоследствии, а также на тех, кто зарегистрировался там уже после 1986 года.
Если пенсионер покинул территорию отселения или трудоустроился за ее пределами, выплата автоматически прекращается.
Контроль будет осуществляться через государственные реестры, в частности Единый демографический и Реестр соцстрахования.
Какую доплату получают чернобыльцы в 2025 году
Сейчас размер надбавки составляет 2 361 грн, что равно прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц. С повышением этого показателя в 2026 году надбавку соответственно увеличат.
По данным правительства, количество получателей, которые подтвердили место жительства в загрязненной зоне, составляет около 105,2 тыс. человек. Дополнительные расходы на выплаты оцениваются почти в 300 млн грн, которые уже заложены в трансфер Пенсионному фонду.
