Оформлення пенсії у 2026 році: які документи потрібні та що робити, якщо не зарахували стаж

Пенсіонерка на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Оформлення пенсії за віком у 2026 році варто починати не з подання заяви, а з перевірки страхового стажу та документів. Особливо це важливо для тих, у кого частина трудового шляху припала на періоди до 2004 року, адже даних про таку роботу може не бути в електронному реєстрі, а помилки в трудовій книжці доведеться підтверджувати додатковими документами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Мережу права.

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Хто може вийти на пенсію за віком у 2026 році

У 2026 році право на пенсію за віком залежить від віку людини та кількості набутого страхового стажу:

у 60 років — потрібно щонайменше 33 роки страхового стажу;

у 63 роки — щонайменше 23 роки;

у 65 років — щонайменше 15 років.

Важливий нюанс: необхідну кількість стажу визначають на дату досягнення відповідного віку. Наприклад, якщо людині виповнилося 60 років у 2025 році, а звертається вона за пенсією вже у 2026-му, для неї діє вимога, яка була встановлена на 2025 рік — 32 роки стажу, а не 33.

Окремі категорії громадян можуть мати право на дострокову пенсію або пенсію на пільгових умовах.

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Коли можна подавати заяву

Звернутися за призначенням пенсії можна за місяць до досягнення пенсійного віку. Документи приймають як особисто, так і дистанційно. Подати заяву особисто можна до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду, незалежно від зареєстрованого місця проживання. Також доступне оформлення через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Які документи потрібні

Для оформлення пенсії за віком основний пакет документів включає:

заяву про призначення пенсії;

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

документ із реєстраційним номером платника податків;

документи, що підтверджують страховий стаж;

трудову книжку, якщо відповідні періоди не підтверджуються даними реєстру.

Залежно від ситуації можуть знадобитися й інші документи, зокрема диплом про навчання на денній формі або військовий квиток. Також можуть знадобитися документи, які підтверджують зміну прізвища чи імені, пільговий або спеціальний характер роботи та інші обставини, що впливають на право на пенсію.

Що робити, якщо частини стажу немає в електронному реєстрі

Це одна з ситуацій, яку краще виявити до подання заяви. Періоди роботи, які не підтверджуються даними електронного реєстру, можна підтверджувати документами про страховий стаж, зокрема трудовою книжкою та іншими передбаченими документами.

Якщо в трудовій книжці є неточності або певний період роботи взагалі не підтверджується, можуть знадобитися додаткові документи. Залежно від ситуації це можуть бути:

архівні довідки;

документи підприємства або його правонаступника;

накази про прийняття на роботу, переведення чи звільнення;

трудові договори;

особові рахунки;

документи про заробітну плату;

інші документи, які підтверджують відповідний період роботи.

Якщо у трудовій книжці помилка

Помилка в прізвищі, імені, даті роботи чи назві підприємства може створити проблему під час підтвердження стажу. У такій ситуації варто спочатку зібрати документи, які допомагають підтвердити, що запис стосується саме вас і що ви дійсно працювали у відповідний період.

Якщо Пенсійний фонд не зарахував певний період, важливо отримати письмове рішення із зазначенням причини відмови. Після цього його можна оскаржувати у встановленому порядку.

Додаткові документи залежать від ситуації

Єдиного однакового пакета для всіх майбутніх пенсіонерів немає. Перелік документів залежить від трудової історії та особистих обставин. Наприклад, додаткові документи можуть знадобитися, якщо людина:

змінювала прізвище;

працювала до запровадження персоніфікованого обліку;

працювала у шкідливих або особливо важких умовах;

займалася підприємницькою діяльністю;

працювала за кордоном;

має статус учасника бойових дій;

втратила документи про роботу.

Для роботи у шкідливих умовах можуть знадобитися документи, які підтверджують пільговий характер роботи. Для окремих періодів підприємницької діяльності — документи про сплату внесків та відомості ПФУ.

Як оформити пенсію онлайн

Подати документи можна через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду. Для цього потрібно:

авторизуватися на порталі за допомогою КЕП;

перейти до розділу пенсійного забезпечення;

обрати заяву про призначення пенсії;

заповнити необхідні дані;

обрати пенсію за віком;

завантажити скан-копії документів;

перевірити внесену інформацію;

підписати та надіслати заяву.

Результат розгляду заяви можна переглядати в особистому кабінеті.

Коли варто перевірити стаж

Не варто чекати дня народження, щоб з'ясувати, чи вистачає вам стажу. Бажано заздалегідь перевірити інформацію про страховий стаж та переконатися, що дані про роботу відображаються належним чином.

Особливо уважно варто перевірити періоди:

роботи до 2004 року;

роботи на підприємствах, які вже ліквідовані;

підприємницької діяльності;

роботи за кордоном;

роботи у шкідливих або особливих умовах.

Якщо якихось даних не вистачає, краще зайнятися їх підтвердженням завчасно, адже пошук архівних документів або відновлення втрачених відомостей може зайняти час.

Через що можуть не призначити пенсію

Серед основних проблем — недостатній страховий стаж, відсутність документів, які підтверджують окремі періоди роботи, помилки в трудовій книжці та розбіжності у персональних даних. Тому перед оформленням пенсії варто перевірити не лише кількість років стажу, а й те, чи підтверджується кожен спірний період документально.

Раніше Новини.LIVE писали, що учасники бойових дій можуть отримувати додаткову виплату до пенсії. У 2026 році така надбавка становить близько 650 гривень, оскільки прив’язана до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Її призначають автоматично разом із пенсією за віком за наявності відповідного статусу.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Україні максимальна пенсія у 2026 році становить майже 26 000 гривень. На такі виплати можуть претендувати судді, прокурори, окремі військовослужбовці, силовики, держслужбовці та деякі постраждалі від Чорнобильської катастрофи. Водночас для частини спецпенсій діють понижувальні коефіцієнти, якщо виплата перевищує десять прожиткових мінімумів.