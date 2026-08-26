Оформление пенсии в 2026 году: какие документы нужны и что делать, если стаж не зачтен

Выход на пенсию в сентябре: полный список необходимых документов
Оформление пенсии по возрасту в 2026 году следует начинать не с подачи заявления, а с проверки страхового стажа и документов. Особенно это важно для тех, у кого часть трудового стажа пришлась на периоды до 2004 года, ведь данных о такой работе может не быть в электронном реестре, а ошибки в трудовой книжке придется подтверждать дополнительными документами.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Сеть права.
Кто может выйти на пенсию по возрасту в 2026 году
В 2026 году право на пенсию по возрасту зависит от возраста человека и количества накопленного страхового стажа:
- в 60 лет — требуется не менее 33 лет страхового стажа;
- в 63 года — не менее 23 лет;
- в 65 лет — не менее 15 лет.
Важный нюанс: необходимое количество стажа определяется на дату достижения соответствующего возраста. Например, если человеку исполнилось 60 лет в 2025 году, а обращается он за пенсией уже в 2026-м, для него действует требование, установленное на 2025 год — 32 года стажа, а не 33.
Отдельные категории граждан могут иметь право на досрочную пенсию или пенсию на льготных условиях.
Когда можно подавать заявление
Обратиться за назначением пенсии можно за месяц до достижения пенсионного возраста. Документы принимают как лично, так и дистанционно. Подать заявление лично можно в любой сервисный центр Пенсионного фонда, независимо от зарегистрированного места жительства. Также доступно оформление через веб-портал электронных услуг ПФУ.
Какие документы необходимы
Для оформления пенсии по возрасту основной пакет документов включает:
- заявление о назначении пенсии;
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- документ с регистрационным номером налогоплательщика;
- документы, подтверждающие страховой стаж;
- трудовую книжку, если соответствующие периоды не подтверждаются данными реестра.
В зависимости от ситуации могут потребоваться и другие документы, в частности диплом об обучении на дневной форме или военный билет. Также могут потребоваться документы, подтверждающие смену фамилии или имени, льготный или специальный характер работы и другие обстоятельства, влияющие на право на пенсию.
Что делать, если часть стажа отсутствует в электронном реестре
Это одна из ситуаций, которую лучше выявить до подачи заявления. Периоды работы, которые не подтверждаются данными электронного реестра, можно подтвердить документами о страховом стаже, в частности трудовой книжкой и другими предусмотренными документами.
Если в трудовой книжке есть неточности или определенный период работы вообще не подтверждается, могут понадобиться дополнительные документы. В зависимости от ситуации это могут быть:
- архивные справки;
- документы предприятия или его правопреемника;
- приказы о приеме на работу, переводе или увольнении;
- трудовые договоры;
- личные счета;
- документы о заработной плате;
- другие документы, подтверждающие соответствующий период работы.
Если в трудовой книжке допущена ошибка
Ошибка в фамилии, имени, дате работы или названии предприятия может создать проблему при подтверждении стажа. В такой ситуации следует сначала собрать документы, которые помогут подтвердить, что запись касается именно вас и что вы действительно работали в соответствующий период.
Если Пенсионный фонд не зачислил определенный период, важно получить письменное решение с указанием причины отказа. После этого его можно обжаловать в установленном порядке.
Дополнительные документы зависят от ситуации
Единого одинакового пакета документов для всех будущих пенсионеров не существует. Перечень документов зависит от трудовой истории и личных обстоятельств. Например, дополнительные документы могут понадобиться, если человек:
- менял фамилию;
- работал до введения персонифицированного учета;
- работал во вредных или особо тяжелых условиях;
- занимался предпринимательской деятельностью;
- работал за границей;
- имеет статус участника боевых действий;
- утерял документы о работе.
Для работы во вредных условиях могут потребоваться документы, подтверждающие льготный характер работы. Для отдельных периодов предпринимательской деятельности — документы об уплате взносов и сведения ПФУ.
Как оформить пенсию онлайн
Подать документы можно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда. Для этого необходимо:
- авторизоваться на портале с помощью КЭП;
- перейти в раздел пенсионного обеспечения;
- выбрать заявление о назначении пенсии;
- заполнить необходимые данные;
- выбрать пенсию по возрасту;
- загрузить скан-копии документов;
- проверить введенную информацию;
- подписать и отправить заявление.
Результат рассмотрения заявления можно посмотреть в личном кабинете.
Когда стоит проверить стаж
Не стоит ждать дня рождения, чтобы выяснить, хватает ли вам стажа. Желательно заранее проверить информацию о страховом стаже и убедиться, что данные о работе отображаются правильно.
Особенно внимательно следует проверить периоды:
- работы до 2004 года;
- работы на предприятиях, которые уже ликвидированы;
- предпринимательской деятельности;
- работы за рубежом;
- работы во вредных или особых условиях.
Если каких-либо данных не хватает, лучше заняться их подтверждением заранее, ведь поиск архивных документов или восстановление утраченных сведений может занять время.
Из-за чего могут не назначить пенсию
Среди основных проблем — недостаточный страховой стаж, отсутствие документов, подтверждающих отдельные периоды работы, ошибки в трудовой книжке и несоответствия в персональных данных. Поэтому перед оформлением пенсии стоит проверить не только количество лет стажа, но и то, подтверждается ли каждый спорный период документально.
Ранее Новини.LIVE писали, что участники боевых действий могут получать дополнительную выплату к пенсии. В 2026 году такая надбавка составляет около 650 гривен, поскольку привязана к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц. Ее назначают автоматически вместе с пенсией по возрасту при наличии соответствующего статуса.
Также Новини.LIVE сообщали, что в Украине максимальная пенсия в 2026 году составит почти 26 000 гривен. На такие выплаты могут претендовать судьи, прокуроры, отдельные военнослужащие, сотрудники силовых структур, госслужащие и некоторые пострадавшие от Чернобыльской катастрофы. В то же время для части спецпенсий действуют понижающие коэффициенты, если выплата превышает десять прожиточных минимумов.