Оформление пенсии в 2026 году: какие документы нужны и что делать, если стаж не зачтен

Пенсионерка на улице. Фото: Новини.LIVE

Оформление пенсии по возрасту в 2026 году следует начинать не с подачи заявления, а с проверки страхового стажа и документов. Особенно это важно для тех, у кого часть трудового стажа пришлась на периоды до 2004 года, ведь данных о такой работе может не быть в электронном реестре, а ошибки в трудовой книжке придется подтверждать дополнительными документами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Сеть права.

Реклама

Кто может выйти на пенсию по возрасту в 2026 году

В 2026 году право на пенсию по возрасту зависит от возраста человека и количества накопленного страхового стажа:

в 60 лет — требуется не менее 33 лет страхового стажа;

в 63 года — не менее 23 лет;

в 65 лет — не менее 15 лет.

Важный нюанс: необходимое количество стажа определяется на дату достижения соответствующего возраста. Например, если человеку исполнилось 60 лет в 2025 году, а обращается он за пенсией уже в 2026-м, для него действует требование, установленное на 2025 год — 32 года стажа, а не 33.

Отдельные категории граждан могут иметь право на досрочную пенсию или пенсию на льготных условиях.

Читайте также:

Когда можно подавать заявление

Обратиться за назначением пенсии можно за месяц до достижения пенсионного возраста. Документы принимают как лично, так и дистанционно. Подать заявление лично можно в любой сервисный центр Пенсионного фонда, независимо от зарегистрированного места жительства. Также доступно оформление через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Какие документы необходимы

Для оформления пенсии по возрасту основной пакет документов включает:

заявление о назначении пенсии;

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

документ с регистрационным номером налогоплательщика;

документы, подтверждающие страховой стаж;

трудовую книжку, если соответствующие периоды не подтверждаются данными реестра.

В зависимости от ситуации могут потребоваться и другие документы, в частности диплом об обучении на дневной форме или военный билет. Также могут потребоваться документы, подтверждающие смену фамилии или имени, льготный или специальный характер работы и другие обстоятельства, влияющие на право на пенсию.

Что делать, если часть стажа отсутствует в электронном реестре

Это одна из ситуаций, которую лучше выявить до подачи заявления. Периоды работы, которые не подтверждаются данными электронного реестра, можно подтвердить документами о страховом стаже, в частности трудовой книжкой и другими предусмотренными документами.

Если в трудовой книжке есть неточности или определенный период работы вообще не подтверждается, могут понадобиться дополнительные документы. В зависимости от ситуации это могут быть:

архивные справки;

документы предприятия или его правопреемника;

приказы о приеме на работу, переводе или увольнении;

трудовые договоры;

личные счета;

документы о заработной плате;

другие документы, подтверждающие соответствующий период работы.

Если в трудовой книжке допущена ошибка

Ошибка в фамилии, имени, дате работы или названии предприятия может создать проблему при подтверждении стажа. В такой ситуации следует сначала собрать документы, которые помогут подтвердить, что запись касается именно вас и что вы действительно работали в соответствующий период.

Если Пенсионный фонд не зачислил определенный период, важно получить письменное решение с указанием причины отказа. После этого его можно обжаловать в установленном порядке.

Дополнительные документы зависят от ситуации

Единого одинакового пакета документов для всех будущих пенсионеров не существует. Перечень документов зависит от трудовой истории и личных обстоятельств. Например, дополнительные документы могут понадобиться, если человек:

менял фамилию;

работал до введения персонифицированного учета;

работал во вредных или особо тяжелых условиях;

занимался предпринимательской деятельностью;

работал за границей;

имеет статус участника боевых действий;

утерял документы о работе.

Для работы во вредных условиях могут потребоваться документы, подтверждающие льготный характер работы. Для отдельных периодов предпринимательской деятельности — документы об уплате взносов и сведения ПФУ.

Как оформить пенсию онлайн

Подать документы можно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда. Для этого необходимо:

авторизоваться на портале с помощью КЭП;

перейти в раздел пенсионного обеспечения;

выбрать заявление о назначении пенсии;

заполнить необходимые данные;

выбрать пенсию по возрасту;

загрузить скан-копии документов;

проверить введенную информацию;

подписать и отправить заявление.

Результат рассмотрения заявления можно посмотреть в личном кабинете.

Когда стоит проверить стаж

Не стоит ждать дня рождения, чтобы выяснить, хватает ли вам стажа. Желательно заранее проверить информацию о страховом стаже и убедиться, что данные о работе отображаются правильно.

Особенно внимательно следует проверить периоды:

работы до 2004 года;

работы на предприятиях, которые уже ликвидированы;

предпринимательской деятельности;

работы за рубежом;

работы во вредных или особых условиях.

Если каких-либо данных не хватает, лучше заняться их подтверждением заранее, ведь поиск архивных документов или восстановление утраченных сведений может занять время.

Из-за чего могут не назначить пенсию

Среди основных проблем — недостаточный страховой стаж, отсутствие документов, подтверждающих отдельные периоды работы, ошибки в трудовой книжке и несоответствия в персональных данных. Поэтому перед оформлением пенсии стоит проверить не только количество лет стажа, но и то, подтверждается ли каждый спорный период документально.

Ранее Новини.LIVE писали, что участники боевых действий могут получать дополнительную выплату к пенсии. В 2026 году такая надбавка составляет около 650 гривен, поскольку привязана к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц. Ее назначают автоматически вместе с пенсией по возрасту при наличии соответствующего статуса.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Украине максимальная пенсия в 2026 году составит почти 26 000 гривен. На такие выплаты могут претендовать судьи, прокуроры, отдельные военнослужащие, сотрудники силовых структур, госслужащие и некоторые пострадавшие от Чернобыльской катастрофы. В то же время для части спецпенсий действуют понижающие коэффициенты, если выплата превышает десять прожиточных минимумов.