Військовим швидше виплатять 10 000 грн: коли прийдуть гроші

Військовослужбовець, банківська картка в руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Додаткова винагорода захисникам, які виконують службові обов'язки у тилу, виплачуватиметься щомісяця. У липні гроші надійдуть за червень, а зарахування на банківські рахунки військовослужбовців розпочнеться з 15 числа.

Про це стало відомо редакції Новини.LIVE.

Виплата додаткової винагороди у липні

Так, відповідно до окремого доручення, військові частини у тилу отримали вказівку готувати накази про виплати 10 000 гривень військовослужбовцям за червень 2026 року. Зробити це потрібно до 15 липня.

Зарахування додаткової винагороди розпочнеться після видання відповідних наказів.

Хто не отримає надбавку

У липні 10 000 гривень до грошового забезпечення не нарахують військовослужбовцям, які:

перебували у відпустці;

відряджені до навчальної військової частини з метою отримання ВОС;

виведені в розпорядження;

самовільно залишили військову частину, місця служби (дезертирували);

усунені від виконання службових обов’язків, відсторонені від виконання службових повноважень або відсторонені від посади;

вживали алкогольні напої (наркотичні або психотропні речовини) на території військової частини як у службовий, так і в позаслужбовий час, прибували на службу та/або виконували обов’язки військової служби в стані алкогольного (наркотичного) сп’яніння;

вчинили інші дії (бездіяльність), за які судом прийнято рішення про притягнення до відповідальності за вчинення кримінального, військового адміністративного правопорушення або адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією,- за місяць, у якому така постанова (вирок) надійшла до військової частини.

Також додаткової винагороди позбавлять тих військовослужбовців, які навмисно спричинили собі тілесні ушкодження чи іншу шкоду своєму здоров’ю або самогубство (крім випадків доведення до самогубства, встановленого судом).

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