Штраф за носіння військової форми у 2025 році — які суми заплатять українці

Бійці ЗСУ на шикуванні. Фото: УНІАН

В усіх українських містах у 2025 році можна часто зустріти людину у військовій формі. Та мало хто знає, що носити такий одяг можуть не усі громадяни, а на порушників чекають серйозні фінансові покарання.

Редакція сайту Новини.LIVE пояснює, кого українців штрафуватимуть за неправильну форму одягу у 2025 році.

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В українському законодавстві є норма, яка забороняє людям, які не мають стосунку до армії, носити військову форму. Наприклад, у статті 186 Кодексу України "Про адміністративні правопорушення" сказано, що громадяни не можуть одягати військову форму або одяг у стилі мілітарі зі знаками розрізнення військовослужбовців і знаками ЗСУ.

Порушення цієї норми передбачає:

або попередження та конфіскація форми зі знаками розрізнення;

або штраф від 150 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (зараз це від 2 550 до 3 400 грн) та конфіскація форми зі знаками розрізнення.

Якщо людина повторить порушення впродовж року, то на неї чекає:

або штраф від 3 400 до 6 800 грн та конфіскація форми зі знаками розрізнення;

або громадські роботи від 30 до 40 годин та конфіскація форми зі знаками розрізнення.

Кому з українців дозволено носити військову форму

Таке право є у:

військовослужбовців;

військовозобов′язаних, коли вони проходять збори;

резервістів;

курсантів;

ліцеїстів;

осіб, які звільнилися з військової служби у запас або пішли у відставку з правом носити форму.

Раніше стало відомо, що один із постачальників у Києві надав бійцям Національної гвардії 30 тис. комплектів форми, яка виявилася бракованою. Правоохоронці вважають, що компанія свідомо зекономила на якісних матеріалах.

Також нагадаємо, скільки грошей витрачає держава, щоби підготувати новобранця до служби у війську. Найбільша частина витрат — купівля необхідного обмундирування.