Штраф за ношение военной формы в 2025 году — какие суммы заплатят украинцы

Воины ВСУ на построении. Фото: УНИАН

Во всех украинских городах в 2025 году можно часто встретить людей в военной форме. Но мало кто знает, что носить такую одежду могут не все граждане, а нарушителей ждут серьезные финансовые наказания.

Редакция сайта Новини.LIVE объясняет, кого украинцев будут штрафовать за неправильную форму одежды в 2025 году.

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В украинском законодательстве есть норма, которая запрещает людям, которые не имеют отношения к армии, носить военную форму. Например, в статье 186 Кодекса Украины "Об административных правонарушениях" сказано, что граждане не могут одевать военную форму или одежду в стиле милитари со знаками различия военнослужащих и знаками ВСУ.

Нарушение этой нормы предусматривает:

либо предупреждение и конфискация формы со знаками различия;

или штраф от 150 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас это от 2 550 до 3 400 грн) и конфискация формы со знаками различия.

Если человек повторит нарушение в течение года, то его ждет:

или штраф от 3 400 до 6 800 грн и конфискация формы со знаками различия;

или общественные работы от 30 до 40 часов и конфискация формы со знаками различия.

Кому из украинцев разрешено носить военную форму

Такое право есть у:

военнослужащих;

военнообязанных, когда они проходят сборы;

резервистов;

курсантов;

лицеистов;

лиц, которые уволились с военной службы в запас или ушли в отставку с правом носить форму.

Ранее стало известно, что один из поставщиков в Киеве предоставил бойцам Национальной гвардии 30 тыс. комплектов формы, которая оказалась бракованной. Правоохранители считают, что компания сознательно сэкономила на качественных материалах.

Также напомним, сколько денег тратит государство, чтобы подготовить новобранца к службе в армии. Наибольшая часть расходов - покупка необходимого обмундирования.