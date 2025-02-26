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Военная форма не для всех — за какое нарушение заплатят украинцы

26 февраля 2025 21:58
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Штраф за ношение военной формы в 2025 году — какие суммы заплатят украинцы
Воины ВСУ на построении. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Во всех украинских городах в 2025 году можно часто встретить людей в военной форме. Но мало кто знает, что носить такую одежду могут не все граждане, а нарушителей ждут серьезные финансовые наказания.

Редакция сайта Новини.LIVE объясняет, кого украинцев будут штрафовать за неправильную форму одежды в 2025 году.

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В украинском законодательстве есть норма, которая запрещает людям, которые не имеют отношения к армии, носить военную форму. Например, в статье 186 Кодекса Украины "Об административных правонарушениях" сказано, что граждане не могут одевать военную форму или одежду в стиле милитари со знаками различия военнослужащих и знаками ВСУ.

Нарушение этой нормы предусматривает:

  • либо предупреждение и конфискация формы со знаками различия;
  • или штраф от 150 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас это от 2 550 до 3 400 грн) и конфискация формы со знаками различия.

Если человек повторит нарушение в течение года, то его ждет:

  • или штраф от 3 400 до 6 800 грн и конфискация формы со знаками различия;
  • или общественные работы от 30 до 40 часов и конфискация формы со знаками различия.

Кому из украинцев разрешено носить военную форму

Такое право есть у:

  • военнослужащих;
  • военнообязанных, когда они проходят сборы;
  • резервистов;
  • курсантов;
  • лицеистов;
  • лиц, которые уволились с военной службы в запас или ушли в отставку с правом носить форму.

Ранее стало известно, что один из поставщиков в Киеве предоставил бойцам Национальной гвардии 30 тыс. комплектов формы, которая оказалась бракованной. Правоохранители считают, что компания сознательно сэкономила на качественных материалах.

Также напомним, сколько денег тратит государство, чтобы подготовить новобранца к службе в армии. Наибольшая часть расходов - покупка необходимого обмундирования.

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