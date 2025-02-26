Штраф за ношение военной формы в 2025 году — какие суммы заплатят украинцы

Военная форма не для всех — за какое нарушение заплатят украинцы
Во всех украинских городах в 2025 году можно часто встретить людей в военной форме. Но мало кто знает, что носить такую одежду могут не все граждане, а нарушителей ждут серьезные финансовые наказания.
Редакция сайта Новини.LIVE объясняет, кого украинцев будут штрафовать за неправильную форму одежды в 2025 году.
Штрафы за ношение военной формы — что нужно знать
В украинском законодательстве есть норма, которая запрещает людям, которые не имеют отношения к армии, носить военную форму. Например, в статье 186 Кодекса Украины "Об административных правонарушениях" сказано, что граждане не могут одевать военную форму или одежду в стиле милитари со знаками различия военнослужащих и знаками ВСУ.
Нарушение этой нормы предусматривает:
- либо предупреждение и конфискация формы со знаками различия;
- или штраф от 150 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас это от 2 550 до 3 400 грн) и конфискация формы со знаками различия.
Если человек повторит нарушение в течение года, то его ждет:
- или штраф от 3 400 до 6 800 грн и конфискация формы со знаками различия;
- или общественные работы от 30 до 40 часов и конфискация формы со знаками различия.
Кому из украинцев разрешено носить военную форму
Такое право есть у:
- военнослужащих;
- военнообязанных, когда они проходят сборы;
- резервистов;
- курсантов;
- лицеистов;
- лиц, которые уволились с военной службы в запас или ушли в отставку с правом носить форму.
Ранее стало известно, что один из поставщиков в Киеве предоставил бойцам Национальной гвардии 30 тыс. комплектов формы, которая оказалась бракованной. Правоохранители считают, что компания сознательно сэкономила на качественных материалах.
Также напомним, сколько денег тратит государство, чтобы подготовить новобранца к службе в армии. Наибольшая часть расходов - покупка необходимого обмундирования.
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