Буданов розповів, скільки Росія витрачає на війну проти України щодня

Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Війна, яку веде Росія проти України, є не лише злочинною, а й надзвичайно дорогою для агресора. Щоденні витрати РФ на ведення бойових дій, виробництво зброї, утримання армії та компенсації втрат становлять майже мільярд доларів.

Про це повідомив в інтерв’ю Укрінформу очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

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"Це взагалі дуже дорога війна. День війни коштує трошки менше ніж мільярд (доларів. – Ред.) для них — це величезні кошти", — наголосив Буданов.

Безпрецедентні військові витрати

У 2025 році федеральний бюджет РФ затвердив рекордні видатки на оборону. З 41,5 трильйона рублів запланованих витрат майже третину (13,5 трлн рублів) виділено на військові потреби. Ще 3,4 трильйона рублів спрямують на фінансування силових структур, що відповідають за національну безпеку та правоохоронну діяльність.

Загалом на оборону та безпеку піде понад 8% ВВП Росії. Для порівняння, у довоєнний період ці показники не перевищували 3–4%.

"Навіть за офіційними даними 41% (бюджетних видатків. — Ред.) — це бюджет оборони. Це ненормальні цифри, для виконання цього бюджету були згорнуті майже всі соціальні програми, медичні, освітні", — зазначив Буданов.

Як війна виснажує економіку РФ

Різке зростання військових витрат вже завдає серйозного удару по російській економіці. Влада змушена скорочувати фінансування критично важливих соціальних сфер: медицини, освіти, інфраструктури. Це створює ризики для стабільності країни в довгостроковій перспективі.

Паралельно санкції та міжнародна ізоляція підривають можливості Кремля компенсувати ці витрати. Попри високі ціни на енергоносії, які тимчасово підтримують бюджет РФ, експерти попереджають: ресурсів для ведення війни в режимі "без обмежень" у Москви не так багато, як здається.

"Допоки є нафта, газ, метал, дорогоцінні метали та каміння, доти вони будуть балансувати", — визнав Буданов.

Однак у міру зменшення експорту і зростання витрат на війну ця рівновага може бути втрачена. Уже зараз з’являються ознаки дефіциту бюджету та проблем з фінансуванням інших сфер.

Раніше Буданов заявив, що Росія не змінила свого підходу до переговорів. Кремль продовжує тиснути на Україну, намагаючись нав'язати вигідні для себе умови.

Аналітики Інституту дослідження війни також зазначають, що Кремль не змінює своїх вимог до мирної угоди з Україною, наполягаючи на закріпленні за Росією окупованих територій. Москва прагне встановити контроль над ключовими українськими містами, які залишаються під контролем України.