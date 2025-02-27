Буданов рассказал, сколько Россия тратит на войну против Украины ежедневно

Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Война, которую ведет Россия против Украины, является не только преступной, но и чрезвычайно дорогой для агрессора. Ежедневные расходы РФ на ведение боевых действий, производство оружия, содержание армии и компенсации потерь составляют почти миллиард долларов.

Об этом сообщил в интервью Укринформу глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

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"Это вообще очень дорогая война. День войны стоит чуть меньше миллиарда (долларов. — Ред.) для них — это огромные средства", — подчеркнул Буданов.

Беспрецедентные военные расходы

В 2025 году федеральный бюджет РФ утвердил рекордные расходы на оборону. Из 41,5 триллиона рублей запланированных расходов почти треть (13,5 трлн рублей) выделено на военные нужды. Еще 3,4 триллиона рублей направят на финансирование силовых структур, отвечающих за национальную безопасность и правоохранительную деятельность.

В целом на оборону и безопасность пойдет более 8% ВВП России. Для сравнения, в довоенный период эти показатели не превышали 3-4%.

"Даже по официальным данным, 41% (бюджетных расходов. — Ред.) — это бюджет обороны. Это ненормальные цифры, для выполнения этого бюджета были свернуты почти все социальные программы, медицинские, образовательные", — отметил Буданов.

Как война истощает экономику РФ

Резкий рост военных расходов уже наносит серьезный удар по российской экономике. Власти вынуждены сокращать финансирование критически важных социальных сфер: медицины, образования, инфраструктуры. Это создает риски для стабильности страны в долгосрочной перспективе.

Параллельно санкции и международная изоляция подрывают возможности Кремля компенсировать эти расходы. Несмотря на высокие цены на энергоносители, которые временно поддерживают бюджет РФ, эксперты предупреждают: ресурсов для ведения войны в режиме "без ограничений" у Москвы не так много, как кажется.

"Пока есть нефть, газ, металл, драгоценные металлы и камни, до тех пор они будут балансировать", — признал Буданов.

Однако по мере уменьшения экспорта и роста расходов на войну это равновесие может быть утрачено. Уже сейчас появляются признаки дефицита бюджета и проблем с финансированием других сфер.

Ранее Буданов заявил, что Россия не изменила своего подхода к переговорам. Кремль продолжает давить на Украину, пытаясь навязать выгодные для себя условия.

Аналитики Института исследования войны также отмечают, что Кремль не меняет своих требований к мирному соглашению с Украиной, настаивая на закреплении за Россией оккупированных территорий. Москва стремится установить контроль над ключевыми украинскими городами, которые остаются под контролем Украины.