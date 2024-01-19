Як зросли зарплати членів наглядової ради державного Укргазбанку під час війни

Відділення Укргазбанку. Фото: google.com

В перший рік великої війни члени наглядової ради державного Укргазбанку отримували винагороду за свою роботу один раз на квартал. Тож для уявлення про середні суми щомісячних доходів достатньо квартальні виплати поділити на три.

Суми виходять немаленькі. Мова йде про сотні тисяч гривень.

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Але протягом другого року війни наглядовці за державними грішми отримували винагороду вже не чотири рази, а шість. І суми виплат значно підвищились.

Новини.LIVE продовжують серію публікацій про офіційні заробітки державних службовців та керівників державних підприємств під час війни.

Цього разу публікуємо статистику доходів членів наглядової ради державного* Укргазбанку.

* — 94,9409% акцій Укргазбанку належать державі.

Скільки заробляли наглядовці за Укргазбанком у перший рік війни

Напередодні великої війни, у січні 2022 року, члени наглядової ради Укргазбанку отримали суми від 303 до 358 тис. грн.

Наступного разу оплату за свою працю вони отримали в квітні — аналогічні суми: від 303 до 358 тис. грн.

Потім — у липні. І знову такі ж суми — від 303 до 358 тис. грн.

У жовтні — те саме: від 303 до 358 тис. грн.

Скільки заробляли члени наглядової ради Укргазбанку в 2023-му

В січні 2023 року заробітки членів наглядової ради держбанку не відрізнялись від отриманих сум за попередні квартали — від 303 до 358 тис. грн.

І в квітні — від 303 до 358 тис. грн.

Наступні виплати наглядовці отримали у травні — від 109 до 129 тис. грн.

А потім — у липні. І суми суттєво відрізнялись від отримуваних раніше — від 619 до 727 тис. грн.

Суми, отримані в жовтні, ще більше вражають уяву пересічного українця — від 971 тис. грн до 1,148 млн грн.

Наступна виплата відбулася в листопаді: від 427 до 504 тис. грн.

Отже, можна констатувати значне підвищення грошових виплат членам наглядової ради Укргазбанку на другому році війни.

З чим це пов'язано — залишається загадкою. На жаль, більшість українців у 2023 році точно не стали заможнішими в декілька разів.

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