Как выросли зарплаты членов наблюдательного совета государственного Укргазбанка во время войны

Отделение Укргазбанка. Фото: google.com

В первый год войны члены наблюдательного совета государственного Укргазбанка получали вознаграждение за свою работу один раз в квартал. Для представления о средних суммах ежемесячных доходов достаточно квартальные выплаты разделить на три.

Суммы получаются немаленькие. Речь идет о сотнях тысяч гривен.

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Но в течение второго года войны наблюдатели за государственными деньгами получали вознаграждение уже не четырежды, а шесть раз. И суммы выплат значительно повысились.

Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей государственных предприятий во время войны.

В этот раз публикуем статистику доходов членов наблюдательного совета государственного* Укргазбанка.

* — 94,9409% акций Укргазбанка принадлежат государству.

Сколько зарабатывали наблюдатели за Укргазбанком в первый год войны

В преддверии большой войны, в январе 2022 года, члены наблюдательного совета Укргазбанка получили суммы от 303 до 358 тыс. грн.

В следующий раз оплату за свой труд они получили в апреле — аналогичные суммы: от 303 до 358 тыс. грн.

Затем — в июле. И опять такие же суммы — от 303 до 358 тыс. грн.

В октябре — то же самое: от 303 до 358 тыс. грн.

Сколько зарабатывали члены наблюдательного совета Укргазбанка в 2023 году

В январе 2023 года заработки членов наблюдательного совета госбанка не отличались от полученных сумм за предыдущие кварталы — от 303 до 358 тыс. грн.

И в апреле — от 303 до 358 тыс. грн.

Следующие выплаты наблюдатели получили в мае — от 109 до 129 тыс. грн.

А потом — в июле. И суммы существенно отличались от получаемых ранее — от 619 до 727 тыс. грн.

Суммы, полученные в октябре, еще больше поражают воображение рядового украинца — от 971 тыс. грн до 1,148 млн грн.

Следующая выплата произошла в ноябре: от 427 до 504 тыс. грн.

Следовательно, можно констатировать значительное повышение денежных выплат членам наблюдательного совета Укргазбанка на втором году войны.

С чем это связано — остается загадкой. К сожалению, большинство украинцев в 2023 году точно не стали богаче в несколько раз.

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