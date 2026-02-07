Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Відстрочка від мобілізації — через які борги можуть скасувати

Відстрочка від мобілізації — через які борги можуть скасувати

Ua ru
Дата публікації: 7 лютого 2026 15:25
Борги за аліментами — яка сума призведе до скасування відстрочки від мобілізації
Телефон з відкритим застосунком "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

В Україні жінки та чоловіки, які утримують трьох і більше дітей віком до 18 років, мають право на відстрочку від мобілізації під час воєнного стану. Проте за наявності боргів за аліментами, це право можна втратити.

Про це розповіла пресслужба Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України.

Реклама
Читайте також:

Що треба знати про відстрочку багатодітним

Відповідно до пункту 3 статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", призову на військову службу під час мобілізації не підлягають жінки та чоловіки, які утримують трьох і більше дітей віком до 18 років.

Для реалізації цього права громадянин має звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки й надати повний комплект підтвердних документів. Зокрема це:

  • свідоцтва про народження кожної дитини;
  • рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком або матір’ю (за наявності);
  • документи, що підтверджують шлюб;
  • довідка з Єдиного реєстру боржників про відсутність заборгованості зі сплати аліментів.

Разом із тим законодавство передбачає чітко визначені вимоги для надання відстрочки від мобілізації багатодітним батькам. Передусім вони стосуються фінансової дисципліни, зокрема своєчасної та повної сплати аліментів.

Який борг за аліментами скасовує відстрочку

Право на відстрочку від мобілізації зберігається лише за відсутності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці. Якщо такої заборгованості немає — підстави для відстрочки залишаються чинними.

"Щоб уникнути ризику втрати відстрочки, ризику втрати відстрочки, варто своєчасно сплачувати аліменти, надавати державному виконавцю підтверджуючі документи про оплату, зберігати квитанції та регулярно перевіряти інформацію в Єдиному реєстрі боржників", — нагадали в Дніпровському управлінні Мін'юсту.

Там наголосили, що навіть короткострокова заборгованість може стати підставою для скасування відстрочки.

Раніше ми писали, що в Україні з лютого припиняє дію значна частина відстрочок від мобілізації.

Також дізнавайтеся, як змінився мінімальний розмір аліментів в Україні. 
 

аліменти військовий призов борги мобілізація відстрочка
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації