Борги за аліментами — яка сума призведе до скасування відстрочки від мобілізації

Телефон з відкритим застосунком "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

В Україні жінки та чоловіки, які утримують трьох і більше дітей віком до 18 років, мають право на відстрочку від мобілізації під час воєнного стану. Проте за наявності боргів за аліментами, це право можна втратити.

Про це розповіла пресслужба Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України.

Реклама

Читайте також:

Що треба знати про відстрочку багатодітним

Відповідно до пункту 3 статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", призову на військову службу під час мобілізації не підлягають жінки та чоловіки, які утримують трьох і більше дітей віком до 18 років.

Для реалізації цього права громадянин має звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки й надати повний комплект підтвердних документів. Зокрема це:

свідоцтва про народження кожної дитини;

рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком або матір’ю (за наявності);

документи, що підтверджують шлюб;

довідка з Єдиного реєстру боржників про відсутність заборгованості зі сплати аліментів.

Разом із тим законодавство передбачає чітко визначені вимоги для надання відстрочки від мобілізації багатодітним батькам. Передусім вони стосуються фінансової дисципліни, зокрема своєчасної та повної сплати аліментів.

Який борг за аліментами скасовує відстрочку

Право на відстрочку від мобілізації зберігається лише за відсутності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці. Якщо такої заборгованості немає — підстави для відстрочки залишаються чинними.

"Щоб уникнути ризику втрати відстрочки, ризику втрати відстрочки, варто своєчасно сплачувати аліменти, надавати державному виконавцю підтверджуючі документи про оплату, зберігати квитанції та регулярно перевіряти інформацію в Єдиному реєстрі боржників", — нагадали в Дніпровському управлінні Мін'юсту.

Там наголосили, що навіть короткострокова заборгованість може стати підставою для скасування відстрочки.

Раніше ми писали, що в Україні з лютого припиняє дію значна частина відстрочок від мобілізації.

Також дізнавайтеся, як змінився мінімальний розмір аліментів в Україні.

