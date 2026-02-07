Долги по алиментам — какая сумма приведет к отмене отсрочки от мобилизации

Телефон с открытым приложением "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

В Украине женщины и мужчины, которые содержат трех и более детей в возрасте до 18 лет, имеют право на отсрочку от мобилизации во время военного положения. Однако при наличии долгов по алиментам, это право можно потерять.

Об этом рассказала пресс-служба Днепровского межрегионального управления Министерства юстиции Украины.

Что нужно знать об отсрочке многодетным

В соответствии с пунктом 3 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", призыву на военную службу по мобилизации не подлежат женщины и мужчины, которые содержат трех и более детей в возрасте до 18 лет.

Для реализации этого права гражданин должен обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки и предоставить полный комплект подтверждающих документов. В частности это:

свидетельства о рождении каждого ребенка;

решение суда о расторжении брака и определение места жительства детей с отцом или матерью (при наличии);

документы, подтверждающие брак;

справка из Единого реестра должников об отсутствии задолженности по уплате алиментов.

Вместе с тем законодательство предусматривает четко определенные требования для предоставления отсрочки от мобилизации многодетным родителям. Прежде всего они касаются финансовой дисциплины, в частности своевременной и полной уплаты алиментов.

Какой долг по алиментам отменяет отсрочку

Право на отсрочку от мобилизации сохраняется только при отсутствии задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца. Если такой задолженности нет — основания для отсрочки остаются в силе.

"Чтобы избежать риска потери отсрочки, риска потери отсрочки, следует своевременно платить алименты, предоставлять государственному исполнителю подтверждающие документы об оплате, хранить квитанции и регулярно проверять информацию в Едином реестре должников", — напомнили в Днепровском управлении Минюста.

Там подчеркнули, что даже краткосрочная задолженность может стать основанием для отмены отсрочки.

