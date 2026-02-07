Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Отсрочка от мобилизации — из-за каких долгов могут отменить

Отсрочка от мобилизации — из-за каких долгов могут отменить

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 15:25
Долги по алиментам — какая сумма приведет к отмене отсрочки от мобилизации
Телефон с открытым приложением "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

В Украине женщины и мужчины, которые содержат трех и более детей в возрасте до 18 лет, имеют право на отсрочку от мобилизации во время военного положения. Однако при наличии долгов по алиментам, это право можно потерять.

Об этом рассказала пресс-служба Днепровского межрегионального управления Министерства юстиции Украины.

Реклама
Читайте также:

Что нужно знать об отсрочке многодетным

В соответствии с пунктом 3 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", призыву на военную службу по мобилизации не подлежат женщины и мужчины, которые содержат трех и более детей в возрасте до 18 лет.

Для реализации этого права гражданин должен обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки и предоставить полный комплект подтверждающих документов. В частности это:

  • свидетельства о рождении каждого ребенка;
  • решение суда о расторжении брака и определение места жительства детей с отцом или матерью (при наличии);
  • документы, подтверждающие брак;
  • справка из Единого реестра должников об отсутствии задолженности по уплате алиментов.

Вместе с тем законодательство предусматривает четко определенные требования для предоставления отсрочки от мобилизации многодетным родителям. Прежде всего они касаются финансовой дисциплины, в частности своевременной и полной уплаты алиментов.

Какой долг по алиментам отменяет отсрочку

Право на отсрочку от мобилизации сохраняется только при отсутствии задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца. Если такой задолженности нет — основания для отсрочки остаются в силе.

"Чтобы избежать риска потери отсрочки, риска потери отсрочки, следует своевременно платить алименты, предоставлять государственному исполнителю подтверждающие документы об оплате, хранить квитанции и регулярно проверять информацию в Едином реестре должников", — напомнили в Днепровском управлении Минюста.

Там подчеркнули, что даже краткосрочная задолженность может стать основанием для отмены отсрочки.

Ранее мы писали, что в Украине с февраля прекращает действие значительная часть отсрочек от мобилизации.

Также узнавайте, как изменился минимальный размер алиментов в Украине.

алименты военный призыв долги мобилизация отсрочка
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации