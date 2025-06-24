Отпуска военнослужащих в 2025 году — виды, продолжительность и размер отпускных

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб /соцсети

В рамках украинского законодательства военнослужащие могут рассчитывать на различные виды отпусков в зависимости от ситуаций в 2025 году. Подавляющее большинство из них предусматривает сохранение начисления денежного довольствия.

Это предусмотрено Законом №2011-XII "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

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Особенности видов отпусков для военнослужащих

Основной ежегодный отпуск в ВСУ

На основной ежегодный отпуск могут рассчитывать все военные, исключение составляют лишь те, кто проходит базовую службу.

Срок основного отпуска зависит от выслуги лет:

30 календарных дней — до 10 лет;

35 дней — от 10 до 15 лет;

40 дней — от 15 до 20 лет;

45 дней — более чем 20 лет.

В продолжительность отпуска не засчитывают время, потраченное на проезд в пределах страны к месту отпуска и обратно (не более двух суток в один конец), праздничные и нерабочие дни.

Отпуск можно разделить на части, одна из которых должна составлять не менее 15 дней.

Дополнительный ежегодный отпуск

Предоставляют тем военным, которые служат в условиях с повышенным риском, интенсивной нагрузкой или при сложных природных условиях, продолжительностью до 15 календарных дней.

Отпуск по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам

В случае заключения брака — до 10 календарных дней, в случае смерти близких родных или из-за тяжелого состояния здоровья — до 7 календарных дней, до 3 дней — относительно дальних родственников, в случае пожара или стихийного бедствия, которое коснулось его семьи — до 15 календарных дней, в других случаях — до 3 дней.

Отпуск за уничтоженную вражескую технику

Срок такого отпуска зависит от вида уничтоженной техники и колеблется от 1 до 5 дней. В частности, за уничтожение военного корабля или самолета — 5 дней, за зенитно-ракетный комплекс — 4 дня. Виды техники прописаны в правительственном постановлении.

Отпуск в связи с беременностью и родами

Право на отпуск имеют только женщины, ВВК решает, когда может возникнуть такое право.

Отпуск по уходу за ребенком

Может предоставляться одному из родителей, если оба являются военными. Его предоставляют на трехлетний период.

Отпуск после освобождения из плена

Предоставляется дополнительный отпуск в 90 календарных дней, который нельзя делить на части.

Отпуск для лечения

Предоставляется по заключению ВВК из-за болезни или ранения продолжительностью в 30 дней, однако может составлять 45 или 60 дней по медицинским показаниям.

Какие выплаты предусмотрены для военных во время отпуска

По правилам, на время основного отпуска сохраняется денежное и материальное обеспечение, начисляется денежная помощь на оздоровление, равная объему месячного денежного довольствия.

Минимальный размер денежного довольствия в 2025 году составляет 20,13 тыс. грн. Сумма зависит от звания, должности, выслуги лет, других факторов.

Также предусмотрена компенсация за проезд к месту проведения отпуска и обратно в пределах страны.

Отпускные должны быть выплачены военным до начала отпуска.

Что касается дополнительного вознаграждения, то его выплачивают только в случае направления военного за границу для прохождения курса реабилитации (есть заключение ВВК и непрерывно находится на стационарном лечении). В случае тяжелого ранения предоставляется 100 тыс. грн дополнительного вознаграждения, однако в случае ранения, травмы, контузии, увечья средней тяжести или легкой — дополнительное вознаграждение не предусмотрено.

Ранее мы писали, что кому из военнослужащих гарантируют 90-дневный отпуск. Такую продолжительность могут отменить или сократить, а выплаты будут сохранены в полном объеме.

Также сообщалось, что в Украине усовершенствовали механизм денежного обеспечения для военных. Каждый из них имеет право самостоятельно указать, кому именно должны начислять выплаты в случае попадания в плен.