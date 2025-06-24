Отпуска военнослужащих в 2025 году — виды, продолжительность и размер отпускных

Отпуска военных — условия и что входит в выплаты в 2025 году
В рамках украинского законодательства военнослужащие могут рассчитывать на различные виды отпусков в зависимости от ситуаций в 2025 году. Подавляющее большинство из них предусматривает сохранение начисления денежного довольствия.
Это предусмотрено Законом №2011-XII "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".
Особенности видов отпусков для военнослужащих
- Основной ежегодный отпуск в ВСУ
На основной ежегодный отпуск могут рассчитывать все военные, исключение составляют лишь те, кто проходит базовую службу.
Срок основного отпуска зависит от выслуги лет:
- 30 календарных дней — до 10 лет;
- 35 дней — от 10 до 15 лет;
- 40 дней — от 15 до 20 лет;
- 45 дней — более чем 20 лет.
В продолжительность отпуска не засчитывают время, потраченное на проезд в пределах страны к месту отпуска и обратно (не более двух суток в один конец), праздничные и нерабочие дни.
Отпуск можно разделить на части, одна из которых должна составлять не менее 15 дней.
- Дополнительный ежегодный отпуск
Предоставляют тем военным, которые служат в условиях с повышенным риском, интенсивной нагрузкой или при сложных природных условиях, продолжительностью до 15 календарных дней.
- Отпуск по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам
В случае заключения брака — до 10 календарных дней, в случае смерти близких родных или из-за тяжелого состояния здоровья — до 7 календарных дней, до 3 дней — относительно дальних родственников, в случае пожара или стихийного бедствия, которое коснулось его семьи — до 15 календарных дней, в других случаях — до 3 дней.
- Отпуск за уничтоженную вражескую технику
Срок такого отпуска зависит от вида уничтоженной техники и колеблется от 1 до 5 дней. В частности, за уничтожение военного корабля или самолета — 5 дней, за зенитно-ракетный комплекс — 4 дня. Виды техники прописаны в правительственном постановлении.
- Отпуск в связи с беременностью и родами
Право на отпуск имеют только женщины, ВВК решает, когда может возникнуть такое право.
- Отпуск по уходу за ребенком
Может предоставляться одному из родителей, если оба являются военными. Его предоставляют на трехлетний период.
- Отпуск после освобождения из плена
Предоставляется дополнительный отпуск в 90 календарных дней, который нельзя делить на части.
- Отпуск для лечения
Предоставляется по заключению ВВК из-за болезни или ранения продолжительностью в 30 дней, однако может составлять 45 или 60 дней по медицинским показаниям.
Какие выплаты предусмотрены для военных во время отпуска
По правилам, на время основного отпуска сохраняется денежное и материальное обеспечение, начисляется денежная помощь на оздоровление, равная объему месячного денежного довольствия.
Минимальный размер денежного довольствия в 2025 году составляет 20,13 тыс. грн. Сумма зависит от звания, должности, выслуги лет, других факторов.
Также предусмотрена компенсация за проезд к месту проведения отпуска и обратно в пределах страны.
Отпускные должны быть выплачены военным до начала отпуска.
Что касается дополнительного вознаграждения, то его выплачивают только в случае направления военного за границу для прохождения курса реабилитации (есть заключение ВВК и непрерывно находится на стационарном лечении). В случае тяжелого ранения предоставляется 100 тыс. грн дополнительного вознаграждения, однако в случае ранения, травмы, контузии, увечья средней тяжести или легкой — дополнительное вознаграждение не предусмотрено.
Ранее мы писали, что кому из военнослужащих гарантируют 90-дневный отпуск. Такую продолжительность могут отменить или сократить, а выплаты будут сохранены в полном объеме.
Также сообщалось, что в Украине усовершенствовали механизм денежного обеспечения для военных. Каждый из них имеет право самостоятельно указать, кому именно должны начислять выплаты в случае попадания в плен.
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