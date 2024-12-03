Пенсии в 10 тыс. грн — известно, какой для этого должен быть размер зарплаты

Женщина за компьютером. Фото: Freepik

В Украине пенсионные выплаты свыше 10 тысяч гривен получают чуть более одного миллиона граждан. Известно, какую нужно иметь заработную плату, чтобы рассчитывать на "заслуженным отдыхе" на такой размер пенсии.

Об этом информирует 24 Канал.

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Какую нужно иметь зарплату для пенсии в 10 тыс. грн

По правилам, на размер будущей пенсии влияет несколько факторов. Среди них ключевую роль играют:

количество страхового стажа;

заработная плата гражданина;

средний уровень зарплат в стране (за три года).

Как свидетельствует информация Пенсионного фонда, более 10 тыс. гривен пенсии начисляют около 12% пенсионеров (1,3 млн человек).

Размеры пенсий. Источник: ПФУ

Для расчета пенсионной выплаты заработную плату за последние три года (по данным Пенсионного фонда, а не Государственной службы статистики) умножают на соотношение личной зарплаты к средней, а затем умножают на страховой стаж в годах и на 1%.

То есть, чем большую зарплату имел ранее пенсионер, тем на более солидные выплаты сможет рассчитывать в будущем.

При этом большой объем страхового стажа играет не столь важную роль в уровне пенсии. Так, даже при 40 лет стажа, однако низкого уровня зарплаты, у гражданина будет небольшая пенсионная выплата.

В частности, в 2024 году для ежемесячной пенсии в 10 тыс. гривен нужно иметь уровень заработной платы, который вдвое превышает средний. Речь идет о сумме более 27,09 тыс. гривен.

Напомним, правила выхода на пенсию требуют от украинцев определенного объема стажа и достижения необходимого возраста. Соответствующие нормы ежегодно становятся все более жесткими.

Ранее мы писали, что часть граждан имеет право на дополнительные средства при выходе на заслуженный отдых. Иногда размер может достигать 10 окладов, выплачиваемых на работе.