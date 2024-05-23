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Відключення світла в Україні — в Yasno попередили, чого чекати влітку

23 травня 2024 08:15
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Відключення електроенергії влітку — в Yasno дали прогноз
Працівник сфери енергетики. Фото: НЕК Укренерго
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні влітку 2024 року через завдану Росією шкоду енергетичному сектору очікується складна ситуація. Споживачам слід бути готовими до нових відключень світла.

Про це розповів генеральний директор компанії-постачальника Yasno Сергій Коваленко, пише Meta.ua.

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Прогноз щодо відключень світла на літо

За його словами, через складну ситуацію в енергетиці залишається загроза відключень електропостачання у літній період.

Загалом ситуація буде залежати від  низки факторів:

  • можливість розширення імпорту електрично енергії з країн Європи;
  • ймовірність уникнення подальших обстрілів;
  • швидкість відновлення пошкоджених енергооб'єктів;
  • готовність українців та бізнесу дотримуватися правил з енергоефективності.

"Нині прогноз на літо складний. Використання кондиціонерів та іншої кліматичної техніки призведе до збільшення споживання електроенергії. Відключення ймовірні, але влітку їх можна буде легше переносити, оскільки на вулиці тепло, а день триває довше. Ми сподіваємось на покращення ситуації", — розповів гендиректор Yasno.

Погіршення ситуації в енергетиці взимку

Також він попередив про можливе погіршення ситуації наступної зими. Українцям також слід бути готовими до нових відключень електроенергії.

Зазначив, що зараз ситуація доволі непроста, адже країна втратила значну частину енергогенерації. З огляду на це, складно передбачити, скільки часу потрібно буде енергетикам для відновлення об'єктів та повернення до нормального функціонування.

"Можливо, деякі об'єкти не будуть відновлені. Але однозначно можна сказати, що взимку навантаження на енергосистему буде велике", — додав Сергій Коваленко.

Що ще варто знати

Нагадаємо, тариф на електроенергію може зрости щонайменше удвічі. Усе тому, що внаслідок російських атак енергетична система України перебуває в критичному стані. 

Також ми писали, що в "Укренерго" попередили українців про важку зиму. Там закликають вже зараз готуватись до планових відключень. 

електроенергія
сфера енергетики
Укренерго
YASNO
відключення світла

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