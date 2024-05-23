Отключения электроэнергии летом — в Yasno дали прогноз

Работник сферы энергетики. Фото: НЭК Укрэнерго

В Украине летом 2024 года в связи с причиненным Россией ущербом энергетическому сектору ожидается сложная ситуация. Потребителям следует быть готовыми к новым отключениям света.

Об этом рассказал генеральный директор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко, пишет Meta.ua.

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Прогноз по отключениям света на лето

По его словам, из-за сложной ситуации в энергетике остается угроза отключений электроснабжения в летний период.

В целом ситуация будет зависеть от ряда факторов:

возможность расширения импорта электрической энергии из стран Европы;

вероятность избегания последующих обстрелов;

быстрота восстановления поврежденных энергообъектов;

готовность украинцев и бизнеса соблюдать правила энергоэффективности.

"В настоящее время прогноз на лето сложен. Использование кондиционеров и другой климатической техники приведет к увеличению потребления электроэнергии. Отключения вероятны, но летом их можно будет легче переносить, поскольку на улице тепло, а день длится дольше. Мы надеемся на улучшение ситуации", — рассказал гендиректор Yasno.

Ухудшение ситуации в энергетике зимой

Также он предупредил о возможном ухудшении ситуации следующей зимой. Украинцам также нужно быть готовыми к новым отключениям электроэнергии.

Отметил, что сейчас ситуация достаточно непростая, ведь страна потеряла значительную часть энергогенерации. Ввиду этого, сложно предсказать, сколько времени потребуется энергетикам для восстановления объектов и возврата к нормальному функционированию.

"Возможно, некоторые объекты не будут восстановлены. Но однозначно можно сказать, что зимой нагрузка на энергосистему будет велика", — добавил Сергей Коваленко.

Что еще стоит знать

Напомним, тариф на электроэнергию может вырасти по меньшей мере вдвое. Все потому, что в результате российских атак энергетическая система Украины находится в критическом состоянии.

Также мы писали, что в "Укрэнерго" предупредили украинцев о тяжелой зиме. Там призывают уже сейчас готовиться к плановым отключениям.