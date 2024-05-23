Отключения электроэнергии летом — в Yasno дали прогноз

Отключения света в Украине — в Yasno предупредили, чего ждать летом
В Украине летом 2024 года в связи с причиненным Россией ущербом энергетическому сектору ожидается сложная ситуация. Потребителям следует быть готовыми к новым отключениям света.
Об этом рассказал генеральный директор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко, пишет Meta.ua.
Прогноз по отключениям света на лето
По его словам, из-за сложной ситуации в энергетике остается угроза отключений электроснабжения в летний период.
В целом ситуация будет зависеть от ряда факторов:
- возможность расширения импорта электрической энергии из стран Европы;
- вероятность избегания последующих обстрелов;
- быстрота восстановления поврежденных энергообъектов;
- готовность украинцев и бизнеса соблюдать правила энергоэффективности.
"В настоящее время прогноз на лето сложен. Использование кондиционеров и другой климатической техники приведет к увеличению потребления электроэнергии. Отключения вероятны, но летом их можно будет легче переносить, поскольку на улице тепло, а день длится дольше. Мы надеемся на улучшение ситуации", — рассказал гендиректор Yasno.
Ухудшение ситуации в энергетике зимой
Также он предупредил о возможном ухудшении ситуации следующей зимой. Украинцам также нужно быть готовыми к новым отключениям электроэнергии.
Отметил, что сейчас ситуация достаточно непростая, ведь страна потеряла значительную часть энергогенерации. Ввиду этого, сложно предсказать, сколько времени потребуется энергетикам для восстановления объектов и возврата к нормальному функционированию.
"Возможно, некоторые объекты не будут восстановлены. Но однозначно можно сказать, что зимой нагрузка на энергосистему будет велика", — добавил Сергей Коваленко.
Что еще стоит знать
Напомним, тариф на электроэнергию может вырасти по меньшей мере вдвое. Все потому, что в результате российских атак энергетическая система Украины находится в критическом состоянии.
Также мы писали, что в "Укрэнерго" предупредили украинцев о тяжелой зиме. Там призывают уже сейчас готовиться к плановым отключениям.
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